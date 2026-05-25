ASUS ProArt PZ14: potente tablet con Snapdragon X2 Elite

ASUS ha annunciato la disponibilità del ProArt PZ14. Si tratta di un potente tablet con tastiera staccabile, schermo OLED e processore Snapdragon X2 Elite che offre ai creativi di contenuti elevate prestazioni nell’esecuzione di applicazioni AI. Qualità costruttiva e dotazione hardware di fascia alta incidono però sul prezzo finale.

ASUS ProArt PZ14: specifiche e prezzo

Il ProArt PZ14 ha un telaio in lega di alluminio con finitura anodizzata Nano Black resistente alle macchie e alle impronte digitali. Ha ricevuto anche le certificazioni IP52 e MIL-STD-810H. I materiali utilizzati hanno permesso di ottenere un dispositivo sottile (9 millimetri) e piuttosto leggero (circa 790 grammi).

Il tablet ha un ottimo schermo Lamina Pro OLED da 14 pollici con risoluzione 2880×1800 pixel, refeesh rate di 144 Hz, trattamento antiriflesso e luminosità massima di 1.000 nit (HDR). Supporta anche la ASUS Pen 3.0 in dotazione. La tastiera Bluetooth può essere fissata al tablet in modalità notebook oppure usata separatamente con il tablet mantenuto in verticale tramite cavalletto posteriore.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon X2 Elite (modello X2E88100 con CPU a 18 core e NPU da 80 TOPS), fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, due porte USB4 Type-C, card reader SD Express 7.0, fotocamera frontale da 8 megapixel con infrarossi, fotocamere posteriore da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e batteria da 75 Wh.

Il nuovo ASUS ProArt PZ14 (HT7407) con 32 GB di RAM e SSD da 1 TB può essere acquistato su ASUS eShop. Il prezzo è 2.699,00 euro.