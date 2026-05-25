3 offerte folli Apple su Amazon: ultimi pezzi

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Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio nero con Trail Loop nero/cenere – S/M a soli 829 euro, anche tasso zero!

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3″ con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero a soli 879 euro, anche tasso zero!