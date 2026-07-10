HUAWEI WATCH GT 5 Pro ha chiamate Bluetooth, 100 app e 14gg di autonomia

Desideri metterti al polso uno smartwatch che sia elegante nel design e che abbia diverse modalità per adattarsi alle tue esigenze? Allora risparmia con questa offerta che trovi su Amazon. Oggi puoi avere il HUAWEI WATCH GT 5 Pro a 187,49 euro, invece che 212,97 euro.

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HUAWEI WATCH GT 5 Pro adesso è un best buy

Il HUAWEI WATCH GT 5 Pro è realizzato con materiali premium che garantiscono un design moderno ed elegante senza sacrificare la robustezza. Gode di un display AMOLED da 1,43 pollici con cassa da 46 mm in lega di titanio aerospaziale, vetro in cristallo di zaffiro resistente ai graffi e agli urti e modalità Always-on Display. Pesa circa 53 grammi e ha una corona digitale rotante con pulsante fisico laterale.

Il sistema HarmonyOS garantisce animazioni fluide, notifiche smart, quadranti personalizzabili e consumi energetici ridotti. Supporta oltre 100 modalità sportive sia indoor che outdoor e ha il GPS estremamente preciso con bussola, altimetro e barometro. È resistente all’acqua e alla polvere (IP69K) a 5 ATM con immersioni fino a 40 metri di profondità e ha una batteria che arriva fino a 14 giorni di utilizzo leggero e 9 giorni di utilizzo tipico. Inoltre con il microfono e l’altoparlante integrato potrai rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch una volta che è collegato via Bluetooth al tuo smartphone.

Una grandissima occasione dunque da non farsi sfuggire. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 5 Pro a 187,49 euro, invece che 212,97 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.