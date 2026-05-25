Samsung Galaxy S26+ da 256GB: niente rinunce e prezzo scontato al 30%

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno dei migliori smartphone in commercio che puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando dell’epico Samsung Galaxy S26+ da 256 GB che ora su Amazon puoi avere a 899 euro, invece che 1.289 euro.

Posso assicurarti che non ci sono errori. Siamo davanti a uno sconto del 30% che ti consente di risparmiare ben 390 euro sul totale e porta il prezzo al minimo storico finora registrato su Amazon. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Affrettati perché ci sono pochissime unità disponibili.

Samsung Galaxy S26+: straordinario e ora al giusto prezzo

Il Samsung Galax S256+ non ha certo bisogno di pubblicità e dunque a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie al potentissimo processore Exynos 2600 a 2 nm con 12 GB di RAM riesce a garantire prestazioni straordinarie. E ci sono poi 256 GB di memoria interna che sono sufficienti per non avere problemi di archiviazione.

Gode di un ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con tecnologia LTPO, refresh rate da 120 Hz e luminosità massima fino a 2600 nit. Nonostante le sue dimensioni si mantiene sui 190 grammi per uno spessore di 7,3 mm, risultando incredibilmente maneggevole. Ha una batteria da 4.900 mAh che dura a lungo, con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 20 W. Lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, teleobiettivo 3x da 10 MP e Ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale da 10 MP.

Un grandissimmo smartphone da non perdere assolutamente, soprattutto a questo prezzo. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26+ da 256 GB a 899 euro, invece che 1.289 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.