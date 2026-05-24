 Motorola edge 60: un signor smartphone per chi vuole spendere poco
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Motorola edge 60: un signor smartphone per chi vuole spendere poco

Il Motorola edge 60, nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è uno smartphone eccellente e costa poco.
Motorola edge 60: un signor smartphone per chi vuole spendere poco
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Il Motorola edge 60, nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è uno smartphone eccellente e costa poco.
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Se vuoi acquistare uno smartphone che costi il meno possibile ma garantisca comunque ottime performance approfitta di questa occasione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello il Motorola edge 60 a soli 229 euro, invece che 399 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon lo puoi vedere sullo store ufficiale di Motorola ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi oggi puoi risparmiare la bellezza di 170 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Motorola edge 60 è perfetto e costa poco

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del Motorola edge 60 è ciò che lo rende in questo momento uno dei migliori acquisti nella categoria. Se non vuoi spendere molto è il perfetto compromesso. Gode di un ottimo display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate elevato che arriva fino a 120 Hz ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole. Pesa appena 179 grammi, ha uno spessore di 7,9 mm ed è certificato per resistere all’acqua e alla polvere con protezione IP69/IP68.

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A bordo troviamo il sistema operativo Android 15, il potente processore MediaTek Dimensity 7300 con un supporto 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. È dotato poi di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony LYTIA 700C e una fotocamera frontale sempre da 50 MP. Niente male nemmeno la batteria con capacità da 5200 mAh e ricarica rapida da 68 W.

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Un grandissimo affare dunque da non perdere. Perciò prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 60 a soli 229 euro, invece che 399 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 24 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 mag 2026
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