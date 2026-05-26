Apple iPhone 17 Pro sotto i 1170 euro su eBay: miglior best buy

Fai l’affare del giorno proprio adesso su eBay grazie a questa offerta che ha trasformato il top di gamma Apple iPhone 17 256GB nel miglior best buy di oggi. Cosa stai aspettando? Prima che finisca, mettilo in carrello a meno di 1170 euro! Si tratta di un prezzaccio incredibile che sembra pura follia. Eppure stanno andando a ruba e già molti fortunati hanno fatto l’affare prima di te.

Il nuovissimo design ti sorprende, rendendo piacevole l’utilizzo. Inoltre, grazie al potente Chip A19 Pro non hai limiti al suo utilizzo. Si tratta di una bomba dalle prestazioni eccellenti. Inoltre, anche l’autonomia è pazzesca. E i sistemi di fotocamere? I migliori di sempre su iPhone. In pratica, a un prezzo da scaffale, stai portando a casa il top assoluto di Casa Cupertino. Fai subito l’affare.

Di lui Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, aveva detto: “iPhone 17 Pro è di gran lunga l’iPhone più potente che abbiamo mai realizzato, con un nuovo, spettacolare design riprogettato da zero per spingere al massimo le prestazioni e offrire un’autonomia nettamente superiore. Con tre fotocamere Fusion da 48MP, una nuova fotocamera frontale Center Stage e funzioni video di livello professionale, le possibilità in ambito creativo sono infinite“.

Non farti scappare questa occasione. Completa la missione portandolo a casa a questo incredibile prezzo. Sfrutta ora l’offerta disponibile e paga un po’ alla volta grazie a PayPal o Klarna che ti permettono di attivare il tasso zero in tre rate su questo ordine. Fai la differenza ogni giorno con questo smartphone insuperabile. Acquista ora Apple iPhone 17 Pro 256GB sotto i 1170 euro su eBay!