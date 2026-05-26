 Realme 14 Pro+ 5G con Snapdragon 7s e fotocamera Sony da 50MP (best buy)
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Realme 14 Pro+ 5G con Snapdragon 7s e fotocamera Sony da 50MP (best buy)

Il Realme 14 Pro+ 5G da 256GB è uno smartphone eccezionale e oggi lo puoi avere in doppio scoto su Amazon con pagamento a rate a tasso zero.
Realme 14 Pro+ 5G con Snapdragon 7s e fotocamera Sony da 50MP (best buy)
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Il Realme 14 Pro+ 5G da 256GB è uno smartphone eccezionale e oggi lo puoi avere in doppio scoto su Amazon con pagamento a rate a tasso zero.
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Se stai cercando uno smartphone di fascia media dai un’occhiata a questa promozione molto allettante che abbiamo deciso di segnalarti. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Realme 14 Pro+ 5G a soli 319 euro, anziché 359 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

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Realme 14 Pro+ 5G è perfetto e non costa molto

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo il Realme 14 Pro+ 5G rappresenta una delle migliori occasioni del momento. Esteticamente è molto bello ed è anche maneggevole. Ha un peso di 194 grammi, uno spessore di 8,3 mm e la certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Gode di un display OLED da 6,83 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit.

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A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7s Gen 3 con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e il sistema operativo Realme UI 6.0 basato su Android 15. Lo scomparto fotografico è composto da una camera principale Sony da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e zoom ottico 3x da 50 MP, più fotocamera interna da 32 MP. Inoltre possiede una super batteria da 6000 mAh con ricarica velocissima da 80 W che lo riporta dallo 0% al 100% in circa 25 minuti.

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Come dicevamo una promozione davvero molto allettante per cui non rischiare di perderla arrivando tardi. Corri su Amazon e acquista il tuo Realme 14 Pro+ 5G a soli 319 euro, anziché 359 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 26 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 mag 2026
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