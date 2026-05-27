REDMAGIC 11S Pro: gaming smartphone con chip overcloccato

Nubia ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo REDMAGIC 11S Pro (recensione). Come si deduce dal nome è la versione “Super” del precedente REDMAGIC 11 Pro, quindi eredita quasi tutte le caratteristiche (esiste anche il più economico REDMAGIC 11 Air). La principale differenza è rappresentata dal processore. Sarà in vendita dal 10 giugno.

REDMAGIC 11S Pro: specifiche e prezzi

Il REDMAGIC 11S Pro ha un design simile al precedente modello. Il telaio è in lega di alluminio, mentre la parte posteriore è in vetro che permette di vedere il funzionamento del sistema di raffreddamento AcquaCore AI a liquido fluorurato composto da una camera di vapore da 13.116 mm2, metallo liquido, fogli di rame, grafene e ventola da 24.000 rpm.

Rispetto a quello del REDMAGIC 11 Pro riduce le temperature del 6%, offrendo prestazioni più stabili. È stato aggiornato perché lo smartphone integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Le frequenze di CPU e GPU sono più alte della versione standard (4,74 e 1,3 GHz, rispettivamente), mentre le prestazioni della NPU sono fino al 39% superiori.

Queste sono le altre specifiche: schermo AMOLED da 6,85 pollici con risoluzione di 2688×1216 pixel, refresh rate di 144 Hz e luminosità massima di 1.800 nits, 12/16 GB di RAM LPDDR5X Ultra, 256/512 GB di storage UFS 4.1, fotocamere posteriori da 50, 50 e 2 megapixel, fotocamera frontale sotto lo schermo (non c’è nessun foro) da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, jack audio, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida da 80 Watt, wireless da 80 Watt e inversa.

Il sistema operativo è REDMAGIC OS 11.5 basato su Android 16. I prezzi sono 799,00 euro (12GB+256GB) e 899,00 euro (16GB+512GB).