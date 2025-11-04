REDMAGIC 11 Pro: il gaming phone arriva in Italia

Dopo il lancio avvenuto in Cina, REDMAGIC 11 Pro arriva anche in Italia. Il nuovo gaming phone di Nubia (ex sussidiaria di ZTE) è ovviamente un prodotto di fascia alta con caratteristiche avanzate, tra cui spicca il raffreddamento a liquido. Nonostante ciò, il prezzo è accessibile a tutti.

REDMAGIC 11 Pro: specifiche e prezzo

Il REDMAGIC 11 Pro è il primo smartphone al mondo con raffreddamento a liquido. Il sistema AcquaCore è composto da una camera di vapore da 13,116 mm2, metallo liquido, rame, grafene, alluminio e ventola da 24.000 giri/minuto. Gli utenti possono quindi sfruttare la potenza del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 durante l’esecuzione dei giochi, senza temere la riduzione della frequenza di clock (thermal throttling).

Queste sono le altre specifiche dello smartphone: schermo AMOLED BOE X10 da 6,85 pollici con risoluzione di 2688×1216 pixel, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità massima di 1.800 nits, 12/16/24 GB di RAM LPDDR5T, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1 Pro, fotocamere posteriori da 50, 50 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 80 Watt.

Dimensioni e peso sono 163,82×76,54×8,9 millimetri e 230 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è REDMAGIC OS 11 basato su Android 16. Sono ovviamente disponibili tutte le recenti funzionalità AI di Google che sfruttano i modelli Gemini. Essendo un gaming phone non potevano mancare la luce RGB, i motori per il feedback aptico (vibrazione) e i pulsanti trigger laterali (come quelli di un controller).

Il REDMAGIC 11 Pro potrà essere acquistato in anteprima dal 13 novembre. Le vendite inizieranno per tutti il 19 novembre. Questi sono i prezzi: 699 euro (12GB+256GB), 799 euro (16GB+512GB) e 999 euro (24GB+1TB).