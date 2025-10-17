Come un PC gaming: REDMAGIC 11 Pro raffreddato a liquido

Uno smartphone con raffreddamento a liquido, come i PC gaming: è REDMAGIC 11 Pro, primo dispositivo della categoria a integrare un sistema di questo tipo. Al debutto oggi in Cina, sarà presentato nella sua versione per il mercato internazionale a inizio novembre. Come sempre accade per il marchio, non sarà un telefono adatto a tutti, ma indirizzato a un target ben specifico e molto esigente per quanto riguarda le prestazioni.

REDMAGIC 11 Pro, il primo con a raffreddamento liquido

Cosa sappiamo al momento? Alcune delle specifiche tecniche sono già state svelate in via ufficiale, incluso il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm e la batteria da 7.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata, wireless e inversa. Il punto di forza, quello che cattura maggiormente l’attenzione è però rappresentato dalla tecnologia AquaCore per la dissipazione del calore. Il video qui sotto ne mostra il funzionamento.

Si riescono a distinguere chiaramente un circuito in cui scorre il liquido che copre in ampiezza gran parte del dorso, una ventola da 24.000 giri al minuto e un passaggio per la circolazione dell’aria che taglia il dispositivo da un lato all’altro. Altre caratteristiche in dotazione (non confermate) sono la fotocamera frontale da 50 megapixel nascosta sotto al display, un chip dedicato espressamente al controllo reattivo del touch e la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. Qui sotto il design di una delle colorazioni proposte. In totale saranno quattro: Transparent Deuterium Silver Wing, Transparent Deuterium Dark Night, Dark Knight e Silver Wing Ares.

Come scritto in apertura, l’annuncio del lancio internazionale di REDMAGIC 11 Pro è fissato per il 3 novembre. Allora scopriremo le modalità di distribuzione e il prezzo. Spoiler: non sarà un modello economico.

Il marchio, presente sul mercato mobile dal 2018, è controllato dalla cinese Nubia. Nel corso degli anni ha guadagnato popolarità nel segmento dedicato agli smartphone per il gaming.