REDMAGIC 11 Air disponibile in Italia a 499 euro

Come anticipato la scorsa settimana, Nubia ha annunciato l’arrivo del REDMAGIC 11 Air in Italia (e in altri paesi). Si tratta di un gaming phone con caratteristiche molto interessante, a partire dal design. Il produttore cinese ha utilizzato diverse tecnologie avanzate per garantire le massime prestazioni. Il prezzo è piuttosto basso rispetto a quello dei dispositivi concorrenti.

REDMAGIC 11 Air: specifiche e prezzo

Il REDMAGIC 11 Air viene offerto in due colorazioni (nero e bianco). Il telaio in alluminio aerospaziale è trasparente. Sul retro c’è un’illuminazione RGB personalizzabile. Ha uno schermo OLED da 6,85 pollici con risoluzione di 2688×1216 pixel, refresh rate variabile fino a 144 Hz e luminosità massima di 1.800 nits.

Il produttore cinese ha scelto un processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Il chip dedicato RedCore R4 garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Il sistema di raffreddamento è formato da una camera di vapore e una ventola che raggiunge i 24.000 rpm. Lungo il bordo laterale ci sono trigger touch che offrono un’interazione simile alle console portatili.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, sensori ad infrarossi, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt.

Il sistema operativo REDMAGIC OS 11 basato su Android 16. Il prezzo base del REDMAGIC 11 Air è 499,00 euro. La vendita inizierà il 5 febbraio. Gli utenti possono effettuare l’iscrizione sul sito ufficiale per ottenere alcuni vantaggi.