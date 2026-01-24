REDMAGIC 11 Air in Italia il 29 gennaio

Nubia ha annunciato un nuovo gaming phone. Si tratta del REDMAGIC 11 Pro Air che ha uno spessore inferiore rispetto al REDMAGIC 11 Pro. Ciò ha tuttavia costretto il produttore ad alcuni compromessi in termini di specifiche. Arriverà in Italia il 29 gennaio.

REDMAGIC 11 Air: specifiche complete

Il REDMAGIC 11 Air ha un telaio in alluminio aerospaziale e uno schermo OLED da 6,85 pollici con risoluzione di 2688×1216 pixel e refresh rate di 144 Hz. È presente il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Nubia ha utilizzato un sistema di raffreddamento con camera di vapore e ventola che raggiunge i 24.000 rpm.

A causa dello spessore ridotto (7,85 millimetri contro gli 8,9 millimetri del REDMAGIC 11 Pro) sono presenti solo due fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare). Quella frontale ha un sensore da 16 megapixel ed è sotto lo schermo. Anche la capacità della batteria è inferiore: 7.000 mAh (invece di 7.500 mAh), ma la ricarica è più veloce (120 Watt).

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e sistema operativo REDMAGIC OS 11 basato su Android 16. Oltre alle tradizionali funzionalità AI ci sono anche quelle per il gaming, come il coach tattico che può fornire consigli durante il gioco.

Il REDMAGIC 11 Air verrà offerto in tre colori: bianco, nero e argento (quest’ultimo da marzo). Come detto, il lancio ufficiale in Italia è previsto il 29 gennaio. Gli utenti possono lasciare l’indirizzo email per ricevere aggiornamenti e provare a vincere lo smartphone. Il prezzo base sarà ovviamente inferiore a quello del REDMAGIC 11 Pro (699,00 euro).

