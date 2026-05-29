Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione eccezionale per avere un ottimo tablet senza spendere una capitale. Dunque prima che l’offerta scada vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A11+ 5G a soli 225,43 euro, invece che 289,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento.

Potrai quindi avvalerti di uno sconto del 18% e un ulteriore ribasso del 5% che in totale che ti fanno risparmiare più di 64 euro. Inoltre c’è la possibilità di pagare in tre comode rate da 79,10 euro a interessi zero con Klarna. La promozione è destinata a scadere presto per cui non tardare.

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G a un super prezzo

Per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi sicuramente il Samsung Galaxy Tab A11+ 5G è uno dei migliori tablet in circolazione e dunque non è da farselo sfuggire. Possiede un generoso display LCD da 11 pollici con refresh massimo di 90 Hz e una risoluzione 1920 x 1200 p. Ha un peso di 482 grammi e uno spessore di 6,9 mm, risultando maneggevole.

Il processore MediaTek MT8775 con 6 GB di RAM a supporto garantisce ottime prestazioni e la memoria interna è da 128 GB. Nonostante la memoria interna non sia tantissima la puoi espandere fino a 2 TB e quindi non avrai nessun problema. Potrai avvertirti della tecnologia Bluetooth 5.3, della WiFi e della connessione 5G per usare i dati mobili. Offre una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre è dotato di una batteria con capacità da 7040 mAh che dura a lungo e si ricarica velocemente.

Se stai ancora leggendo sappi che ora non c’è più il tempo per farlo. Quindi prima che tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A11+ 5G a soli 225,43 euro, invece che 289,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.