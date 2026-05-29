 Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta
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Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta

Il Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB è sicuramente la scelta migliore se non vuoi fare spese folli e oggi lo puoi avere a circa 225€.
Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta
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Il Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB è sicuramente la scelta migliore se non vuoi fare spese folli e oggi lo puoi avere a circa 225€.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione eccezionale per avere un ottimo tablet senza spendere una capitale. Dunque prima che l’offerta scada vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A11+ 5G a soli 225,43 euro, invece che 289,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento.

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Samsung Galaxy Tab A11+ 5G a un super prezzo

Per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi sicuramente il Samsung Galaxy Tab A11+ 5G è uno dei migliori tablet in circolazione e dunque non è da farselo sfuggire. Possiede un generoso display LCD da 11 pollici con refresh massimo di 90 Hz e una risoluzione 1920 x 1200 p. Ha un peso di 482 grammi e uno spessore di 6,9 mm, risultando maneggevole.

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Il processore MediaTek MT8775 con 6 GB di RAM a supporto garantisce ottime prestazioni e la memoria interna è da 128 GB. Nonostante la memoria interna non sia tantissima la puoi espandere fino a 2 TB e quindi non avrai nessun problema. Potrai avvertirti della tecnologia Bluetooth 5.3, della WiFi e della connessione 5G per usare i dati mobili. Offre una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre è dotato di una batteria con capacità da 7040 mAh che dura a lungo e si ricarica velocemente.

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Se stai ancora leggendo sappi che ora non c’è più il tempo per farlo. Quindi prima che tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A11+ 5G a soli 225,43 euro, invece che 289,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo comodamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.

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Pubblicato il 29 mag 2026

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Michea Elia
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29 mag 2026
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