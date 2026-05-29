Samsung Galaxy A26 5G da 256GB: il migliore smartphone per qualità prezzo

Sei alla ricerca di uno smartphone dalle buone capacità senza dover spendere troppi soldi? Allora non perdere questa fantastica occasione che trovi solo su eBay. Se fai veloce oggi puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy A26 5G da 256 GB a soli 225 euro, invece che 390 euro.

C’è dunque uno sconto del 42% sul prezzo di listino e perciò potrai risparmiare la bellezza di 165 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in 3 rate da 75 euro a interessi zero con Klarna. Fai alla svelta perché chiaramente un’occasione del genere non può durare a lungo.

Samsung Galaxy A26 da 256GB è un best buy

Il Samsung Galaxy A26, in questa versione da 256 GB di memoria interna, a questa cifra è certamente un affare. Ha un ottimo design, robusto ed elegante, con un peso di circa 200 grammi e uno spessore di 7,7 mm. È resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP67 e ha un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz.

A bordo troviamo il sistema operativo basato su Android 15 con interfaccia One UI 7, mentre il processore è un Exynos 1380 con 8 GB di RAM a supporto. Possiede poi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 13 MP per ottimi scatti in qualsiasi condizione di luce. È dotato della connettività Bluetooth 5.3, puoi usare due Sim in contemporanea e offre una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Un grandissimo smartphone che ancora può dire la sua e che per ciò che offre costa veramente pochissimo. Quindi prima che sia tutto finito e le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A26 5G da 256 GB a soli 225 euro, invece che 390 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro uno o due giorni senza costi aggiuntivi.