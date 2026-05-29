Apple, Samsung, OPPO e OnePlus: 4 bombe su eBay da acquistare adesso

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OPPO Find X3 Pro 5G 256GB Dual Sim Blu a soli € 294,50 con FRIT26!
- Doppia fotocamera principale da 1 miliardo di colori
- Display da 1 miliardo di colori
- Dimensioni: 6.7″ (17,02 cm)
- Full-path Colour Engine a 10 bit
- Design futuristico
- Ricarica flash SuperVOOC da 65 W
- Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform
- 12GB di RAM + 256GB di ROM
ONEPLUS NORD CE 2 5G IV2201 128 GB DUAL SIM 6.43″ GRIGIO a soli € 133,94 con FRIT26!
- Display
- Dimensioni: 16,33 centimetri (6,43 pollici)
- Risoluzione: 2400 x 1080 pixel 409 ppi
- Proporzioni: 20:9
- Frequenza di aggiornamento: 90 Hz
- Tipo: Fluid AMOLED
- Materiale: Corning Gorilla Glass 5
- Supporto di sRGB, schermo P3
- Certificato HDR10+
- Prestazioni
- Operating System: OxygenOS based on Android 11
- CPU: MediaTek Dimensity 900
- GPU: ARM Mali-G68 MC4
- RAM: 8GB LPDDR4X
- Storage: 128GB UFS2.2
- Battery: 4,500mAh (dual-cell 2,250mAh batteries, non-removable)
- 65W SUPERVOOC
Samsung Galaxy A26 5G 6,7” SM-A266 8+256GB Nero Cellulare Smartphone a soli € 225,00!
Apple iPad Air M4 8 Gen. (2026) 128GB Memoria Display 11″ Mh304ty/a Space Grey a soli € 589,95 con FRIT26!
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Pubblicato il 29 mag 2026
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