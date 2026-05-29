Apple, Samsung, OPPO e OnePlus: 4 bombe su eBay da acquistare adesso

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OPPO Find X3 Pro 5G 256GB Dual Sim Blu a soli € 294,50 con FRIT26!

Doppia fotocamera principale da 1 miliardo di colori

Display da 1 miliardo di colori

Dimensioni: 6.7″ (17,02 cm)

Full-path Colour Engine a 10 bit

Design futuristico

Ricarica flash SuperVOOC da 65 W

Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform

12GB di RAM + 256GB di ROM

ONEPLUS NORD CE 2 5G IV2201 128 GB DUAL SIM 6.43″ GRIGIO a soli € 133,94 con FRIT26!

Display Dimensioni: 16,33 centimetri (6,43 pollici) Risoluzione: 2400 x 1080 pixel 409 ppi Proporzioni: 20:9 Frequenza di aggiornamento: 90 Hz Tipo: Fluid AMOLED Materiale: Corning Gorilla Glass 5 Supporto di sRGB, schermo P3 Certificato HDR10+

Prestazioni Operating System: OxygenOS based on Android 11 CPU: MediaTek Dimensity 900 GPU: ARM Mali-G68 MC4 RAM: 8GB LPDDR4X Storage: 128GB UFS2.2 Battery: 4,500mAh (dual-cell 2,250mAh batteries, non-removable) 65W SUPERVOOC



Samsung Galaxy A26 5G 6,7” SM-A266 8+256GB Nero Cellulare Smartphone a soli € 225,00!

Apple iPad Air M4 8 Gen. (2026) 128GB Memoria Display 11″ Mh304ty/a Space Grey a soli € 589,95 con FRIT26!