XIAOMI Smart Band 10: piccola e funzionale, oggi anche in offerta

Se vuoi metterti al polso un waearable che pesi il meno possibile e che quindi non dia fastidio nemmeno quando dormi, approfitta di questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la XIAOMI Smart Band 10 a soli 35,49 euro, invece che 54,99 euro.

Grandissimo occasione dunque perché con lo sconto del 35% segnalato su Amazon potrai risparmiare più di 19 euro sul totale e per questa smart band non è per niente male. Puoi accedere a tante funzioni per tenere monitorato il tuo corpo e svolgere attività sportive. Offre la resistenza all’acqua e una grandissima autonomia.

XIAOMI Smart Band 10: tante funzioni in poco spazio

Sicuramente una delle caratteristiche principali della XIAOMI Smart Band 10 e la possibilità di avere tantissime funzionalità in poco spazio. Una volta che indossi questo bracciale smart non ti renderai nemmeno conto di averlo e quindi lo puoi tranquillamente usare anche mentre dormi. È in grado infatti di monitorare le fasi del sonno. Ha un display AMOLED da 1,72 pollici con cornici da 2 mm, frequenza di aggiornamento da 60 Hz e luminosità massima di 1500 nit.

Garantisce un’autonomia che arriva fino a 21 giorni di uso standard e ti dimenticherai quindi di ricaricarla. In più è resistente all’acqua fino a 5 ATM, cosa che ti permette di nuotare in piscina, al mare o di tenerla al polso mentre ti fai la doccia. Potrai avvalerti di oltre 150 modalità sportive per rimanere in forma con funzionalità avanzate che analizzano ad esempio il battito del cuore. E puoi vedere sul pratico display l’orario, la temperatura dell’ambiente, la batteria residua, le calorie bruciate e tanto altro.

Davvero un’occasione d’oro. Perciò non rischiare di arrivare troppo tardi quando il prezzo sarà tornato alla normalità. Vai adesso su Amazon e acquista la tua XIAOMI Smart Band 10 a soli 35,49 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l’ordine subito la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.