Nothing Phone (3) da 256GB scontato su Amazon di 318€

Tieniti forte perché l’offerta che ti stiamo segnando è davvero straordinaria e proprio per questo motivo durerà pochissimo. Quindi prima che scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Nothing Phone (3) da 256 GB a soli 531 euro, invece che 849 euro.

Come puoi notare siamo quindi di fronte a uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo originale e ti fa risparmiare la bellezza di 318 euro. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero col Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Chiaramente come dicevamo è un’offerta che durerà poco e quindi per non perderla devi essere veloce.

Nothing Phone (3) da 256GB ora è un best buy

Certamente il Nothing Phone (3) a questa cifra è un best buy assoluto. È dotato di un bellissimo display AMOLED flessibile da 6,67 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità spettacolare da 4500 nit. Ha un peso di 218 grammi, uno spessore di 9 mm, resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e piccolo display posteriore con svariate funzioni che potrai anche personalizzare.

Parlando invece di prestazione troviamo il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 che spinge fortemente sull’acceleratore ed è dotato in questa versione di ben 12 GB di RAM. Il sistema operativo è basato su Android 15 e la memoria interna è da 256 GB per cui non avrai nessun problema di archiviazione. Ottima anche la batteria da 5110 mAh con ricarica rapidissima via cavo da 65 W e wireless da 15 W. Senza dimenticare lo scomparto grafico composto da un sensore posteriore principale con ultra grandangolare e teleobiettivo 3x da 50 MP e fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Una grandissima occasione da non perdere. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) da 256 GB a soli 531 euro, invece che 849 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.