 Nothing Phone (3) da 256GB scontato su Amazon di 318€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nothing Phone (3) da 256GB scontato su Amazon di 318€

Super sconto su Amazon di 318€ per il mitico Nothing Phone (3) da 256GB con possibilità inoltre di pagarlo in comode rate a tasso zero.
Nothing Phone (3) da 256GB scontato su Amazon di 318€
Tecnologia Mobile
Super sconto su Amazon di 318€ per il mitico Nothing Phone (3) da 256GB con possibilità inoltre di pagarlo in comode rate a tasso zero.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Tieniti forte perché l’offerta che ti stiamo segnando è davvero straordinaria e proprio per questo motivo durerà pochissimo. Quindi prima che scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Nothing Phone (3) da 256 GB a soli 531 euro, invece che 849 euro.

Come puoi notare siamo quindi di fronte a uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo originale e ti fa risparmiare la bellezza di 318 euro. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero col Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Chiaramente come dicevamo è un’offerta che durerà poco e quindi per non perderla devi essere veloce.

Acquistalo in offerta su Amazon

Nothing Phone (3) da 256GB ora è un best buy

Certamente il Nothing Phone (3) a questa cifra è un best buy assoluto. È dotato di un bellissimo display AMOLED flessibile da 6,67 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità spettacolare da 4500 nit. Ha un peso di 218 grammi, uno spessore di 9 mm, resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e piccolo display posteriore con svariate funzioni che potrai anche personalizzare.

{title}

Parlando invece di prestazione troviamo il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 che spinge fortemente sull’acceleratore ed è dotato in questa versione di ben 12 GB di RAM. Il sistema operativo è basato su Android 15 e la memoria interna è da 256 GB per cui non avrai nessun problema di archiviazione. Ottima anche la batteria da 5110 mAh con ricarica rapidissima via cavo da 65 W e wireless da 15 W. Senza dimenticare lo scomparto grafico composto da un sensore posteriore principale con ultra grandangolare e teleobiettivo 3x da 50 MP e fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Una grandissima occasione da non perdere. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) da 256 GB a soli 531 euro, invece che 849 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Kena Mobile: per soli 7,99€ non crederai mai a tutti i giga che ci sono

Kena Mobile: per soli 7,99€ non crederai mai a tutti i giga che ci sono
Realme 16 Pro 5G: ottima batteria, spettacolare fotocamera e prezzo conveniente

Realme 16 Pro 5G: ottima batteria, spettacolare fotocamera e prezzo conveniente
Xiaomi annuncia il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7

Xiaomi annuncia il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7
Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta
Kena Mobile: per soli 7,99€ non crederai mai a tutti i giga che ci sono

Kena Mobile: per soli 7,99€ non crederai mai a tutti i giga che ci sono
Realme 16 Pro 5G: ottima batteria, spettacolare fotocamera e prezzo conveniente

Realme 16 Pro 5G: ottima batteria, spettacolare fotocamera e prezzo conveniente
Xiaomi annuncia il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7

Xiaomi annuncia il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7
Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G da 128GB: la scelta migliore per spesa contenuta
Michea Elia
Pubblicato il
31 mag 2026
Link copiato negli appunti