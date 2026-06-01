Energia extra ovunque con il Power Bank MagSafe Pieghevole di Anker a 23€

Versatile, leggero, pieghevole e super portatile! Il Power Bank MagSafe Anker da 5000 mAh è la scelta perfetta per chi cerca tranquillità, affidabilità e portabilità estrema. Oggi costa pochissimo grazie alla promozione dedicata di Amazon. Cosa aspetti? Acquistalo ora a soli 23,99 euro, invece di 34,99 euro. Si tratta di una vera e propria opera d’arte per avere una fonte di energia extra ovunque tu sia.
Il praticissimo supporto integrato permette di posizionare il tuo iPhone in posizione verticale a una comoda angolazione mentre si ricarica. La forte attrazione magnetica lo rende particolarmente sicuro e affidabile. Inoltre, i magneti si incontrano perfettamente, evitando pericolose perdite di energia che sono la causa del surriscaldamento eccessivo del dispositivo durante la fase di ricarica.
Anker Power Bank Magsafe 5000 mAh con Magsafe 622 Magnetico Senza Fili (MagGo), Powerbank Magnetico Pieghevole con USB-C per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(Nero)
Il suo design sottile e leggero, dallo stile minimalista, rende questo gioiellino estremamente smart. Così diventa facile portarlo sempre con te in borsa, nello zaino o in tasca. Inoltre, puoi sfruttarlo anche mentre stai utilizzando il tuo iPhone per esempio durante le videochiamate o mentre stai giocando al tuo videogioco preferito. Un vero e proprio mai più senza per la sua praticità e comodità di utilizzo.
All’interno della confezione trovi il power bank magnetico, un cavo di ricarica USB-C a USB-C da 60 centimetri e un manuale di istruzioni. Inoltre, il dispositivo gode di ben 24 mesi di garanzia, per utilizzarlo senza preoccupazioni e con un servizio clienti sempre disponibile e amichevole. Acquista ora il Power Bank MagSafe Anker a soli 23,99 euro su Amazon!