Energia extra ovunque con il Power Bank MagSafe Pieghevole di Anker a 23€

Versatile, leggero, pieghevole e super portatile! Il Power Bank MagSafe Anker da 5000 mAh è la scelta perfetta per chi cerca tranquillità, affidabilità e portabilità estrema. Oggi costa pochissimo grazie alla promozione dedicata di Amazon. Cosa aspetti? Acquistalo ora a soli 23,99 euro, invece di 34,99 euro. Si tratta di una vera e propria opera d’arte per avere una fonte di energia extra ovunque tu sia.

Il praticissimo supporto integrato permette di posizionare il tuo iPhone in posizione verticale a una comoda angolazione mentre si ricarica. La forte attrazione magnetica lo rende particolarmente sicuro e affidabile. Inoltre, i magneti si incontrano perfettamente, evitando pericolose perdite di energia che sono la causa del surriscaldamento eccessivo del dispositivo durante la fase di ricarica.

Il suo design sottile e leggero, dallo stile minimalista, rende questo gioiellino estremamente smart. Così diventa facile portarlo sempre con te in borsa, nello zaino o in tasca. Inoltre, puoi sfruttarlo anche mentre stai utilizzando il tuo iPhone per esempio durante le videochiamate o mentre stai giocando al tuo videogioco preferito. Un vero e proprio mai più senza per la sua praticità e comodità di utilizzo.

All’interno della confezione trovi il power bank magnetico, un cavo di ricarica USB-C a USB-C da 60 centimetri e un manuale di istruzioni. Inoltre, il dispositivo gode di ben 24 mesi di garanzia, per utilizzarlo senza preoccupazioni e con un servizio clienti sempre disponibile e amichevole. Acquista ora il Power Bank MagSafe Anker a soli 23,99 euro su Amazon!