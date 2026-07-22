 I nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 sono ufficiali
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I nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Watch9 sono ufficiali

I nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 annunciati all'evento Unpacked 2026, insieme ai tre modelli di smartphone pieghevoli.
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I nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 annunciati all'evento Unpacked 2026, insieme ai tre modelli di smartphone pieghevoli.
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Non ci sono solo i nuovi smartphone pieghevoli annunciati da Samsung, ma anche due smartwatch: Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Migliorano in caratteristiche chiave per la categoria come la capacità della batterie e la luminosità del display. Il primo punta a chi non accetta compromessi nel monitoraggio dell’attività sportiva, il secondo a un’utenza più casual.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9

Si tratta di dispositivi basati sulla piattaforma Wear OS 7 di Google e con interfaccia personalizzata One UI 9, compatibili con smartphone Android. Integrano sensori BioActive (ottico per il biosegnale, segnale cardiaco elettrico, analisi dell’impedenza bioelettrica), di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, geomagnetico e di luminosità.

A questo si aggiungono le tante funzionalità AI al servizio di salute e attività fisica, dal monitoraggio proattivo dei parametri vitali al punteggio assegnato al benessere cardiaco, dall’indice di fitness alla protezione dell’udito con avvisi quando ci si trova in un ambiente molto rumoroso.

Le specifiche tecniche in dotazione

A occuparsi di ogni elaborazione è la piattaforma Snapdragon Wear Elite di Qualcomm. Di seguito le altre specifiche tecniche integrate.

Samsung Galaxy Watch Ultra2

  • Display con vetro zaffiro da 1,52 pollici, pannello Super AMOLED, risoluzione 498×498 pixel, Full Color Always On e luminosità fino a 5.000 nit;
  • processore Qualcomm SW6100 (penta-core, 3 nm);
  • 2 GB di RAM e 64 GB di archiviazione;
  • connettività LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi dual band, NFC, GPS dual-frequency L1+L5
  • batteria da 800 mAh con ricarica rapida ad alta frequenza e wireless basata su WPC;
  • impermeabilità fino a 10 ATM, certificazioni IP69K, MIL-STD-810H ed EN13319;
  • dimensioni 47,4×47,1×10,7 millimetri, peso 61,5 grammi (47 mm);
  • colorazioni Titanium Silver e Titanium Gray (47 mm).

Il design di Samsung Galaxy Watch Ultra2

Samsung Galaxy Watch9

  • Display con vetro zaffiro da 1,47 pollici, pannello Super AMOLED, risoluzione 498×498 pixel, Full Color Always On e luminosità fino a 3.000 nit;
  • processore Qualcomm SW6100 (penta-core, 3 nm);
  • 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione;
  • connettività LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi dual band, NFC, GPS dual-frequency L1+L5;
  • batteria da 445 mAh (44 mm) e 390 mAh (40 mm) con ricarica rapida e wireless basata su WPC;
  • impermeabilità fino a 5 ATM, certificazioni IP68 e MIL-STD-810H;
  • dimensioni 46,0×43,7×8,6 millimetri, peso 34,0 grammi (44 mm), 42,7×40,4×8,6 millimetri, peso 31,5 grammi (40 mm);
  • colorazioni Graphite e Silver (44 mm), Graphite e Cream (40 mm).

Il design di Samsung Galaxy Watch9

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Galaxy Watch Ultra2 arriverà in Italia a 749 euro. Questa invece la spesa prevista per e diverse edizioni di Galaxy Watch 9, a seconda di dimensione e connettività: 44 mm LTE a 489 euro, 44 mm Bluetooth a 439 euro, 40 mm LTE a 459 euro, 40 mm Bluetooth a 409 euro. Ecco tutti i modelli con riferimento ai preordini su Amazon.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch9

Sono disponibili diversi cinturini da abbinare: Marine Band, PeakForm Band, Trail Band, Sports Band, Misty Band e Fabric Band.

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Pubblicato il 22 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 lug 2026
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