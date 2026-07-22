Prenota Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 al minimo

Sono già in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito tutti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, vale a dire Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Per caratteristiche e specifiche tecniche rimandiamo all’articolo dedicato.

Occhio all’affare: l’e-commerce sta proponendo alcuni coupon sconto molto interessanti. Alcuni portano Galaxy Z Fold8 Ultra a -125 euro e Galaxy Z Flip8 a -80 euro.

I nuovi smartphone pieghevoli Samsung su Amazon

Partiamo proprio dal Galaxy Z Fold 8 con le sue proporzioni wide. Ha uno schermo principale da 7,6 pollici e uno secondario da 5,5 pollici. Si parte da 2.099 euro per l’edizione 12/256 GB.

C’è poi il Galaxy Z Fold8 Ultra che punta a diventare un supporto per la produttività. In questo caso, i display sono da 8 e 6,5 pollici, la batteria è più capiente e sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore primario da 200 megapixel. L’edizione base 12/256 GB costa 2.299 euro.

Il trittico si completa con Galaxy Z Flip8, pensato per chi cerca un form factor diverso. Il suo design a conchiglia ospita uno schermo principale da 6,9 pollici e un altro frontale da 4,1 pollici. È proposto al prezzo di 1.379 euro nella versione 12/256 GB.

Facciamo un recap per tutti i modelli e le versioni. Le spedizioni sono previste per il 3 agosto a cura di Amazon, con la consegna gratuita.

Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip8