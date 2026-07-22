 Prenota Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 al minimo
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Prenota Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 al minimo

Tutti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung (Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8) sono arrivati su Amazon al prezzo minimo garantito.
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Tutti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung (Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8) sono arrivati su Amazon al prezzo minimo garantito.
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Sono già in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito tutti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, vale a dire Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Per caratteristiche e specifiche tecniche rimandiamo all’articolo dedicato.

Occhio all’affare: l’e-commerce sta proponendo alcuni coupon sconto molto interessanti. Alcuni portano Galaxy Z Fold8 Ultra a -125 euro e Galaxy Z Flip8 a -80 euro.

Preordina Galaxy Z Fold8 al minimo

I nuovi smartphone pieghevoli Samsung su Amazon

Partiamo proprio dal Galaxy Z Fold 8 con le sue proporzioni wide. Ha uno schermo principale da 7,6 pollici e uno secondario da 5,5 pollici. Si parte da 2.099 euro per l’edizione 12/256 GB.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold8

C’è poi il Galaxy Z Fold8 Ultra che punta a diventare un supporto per la produttività. In questo caso, i display sono da 8 e 6,5 pollici, la batteria è più capiente e sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore primario da 200 megapixel. L’edizione base 12/256 GB costa 2.299 euro.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Il trittico si completa con Galaxy Z Flip8, pensato per chi cerca un form factor diverso. Il suo design a conchiglia ospita uno schermo principale da 6,9 pollici e un altro frontale da 4,1 pollici. È proposto al prezzo di 1.379 euro nella versione 12/256 GB.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip8

Facciamo un recap per tutti i modelli e le versioni. Le spedizioni sono previste per il 3 agosto a cura di Amazon, con la consegna gratuita.

Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip8

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 lug 2026
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