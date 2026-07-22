Prenota Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 al minimo

Sono già in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito tutti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, vale a dire Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8. Per caratteristiche e specifiche tecniche rimandiamo all’articolo dedicato.
Occhio all’affare: l’e-commerce sta proponendo alcuni coupon sconto molto interessanti. Alcuni portano Galaxy Z Fold8 Ultra a -125 euro e Galaxy Z Flip8 a -80 euro.
I nuovi smartphone pieghevoli Samsung su Amazon
Partiamo proprio dal Galaxy Z Fold 8 con le sue proporzioni wide. Ha uno schermo principale da 7,6 pollici e uno secondario da 5,5 pollici. Si parte da 2.099 euro per l’edizione 12/256 GB.
C’è poi il Galaxy Z Fold8 Ultra che punta a diventare un supporto per la produttività. In questo caso, i display sono da 8 e 6,5 pollici, la batteria è più capiente e sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore primario da 200 megapixel. L’edizione base 12/256 GB costa 2.299 euro.
Il trittico si completa con Galaxy Z Flip8, pensato per chi cerca un form factor diverso. Il suo design a conchiglia ospita uno schermo principale da 6,9 pollici e un altro frontale da 4,1 pollici. È proposto al prezzo di 1.379 euro nella versione 12/256 GB.
Facciamo un recap per tutti i modelli e le versioni. Le spedizioni sono previste per il 3 agosto a cura di Amazon, con la consegna gratuita.
Samsung Galaxy Z Fold8
- 12/256 GB a 2.099 euro nelle colorazioni Lavender, Cream e Graphite;
- 12/512 GB a 2.299 euro nelle colorazioni Lavender, Cream e Graphite;
- 16GB/1TB a 2.699 euro nelle colorazioni Lavender, Cream e Graphite.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
- 12/256 GB a 2.299 euro nelle colorazioni Violet, Cream e Graphite;
- 12/512 GB a 2.499 euro nelle colorazioni Violet, Cream e Graphite;
- 16GB/1 GB a 2.899 euro nelle colorazioni Violet, Cream e Graphite.
Samsung Galaxy Z Flip8
- 12/256 GB a 1.379 euro nelle colorazioni Pink, Cream e Graphite;
- 12/512 GB a 1.579 euro nelle colorazioni Pink, Cream e Graphite.