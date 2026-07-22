Samsung svela due smart glass con Android XR

Insieme ai nuovi smartphone pieghevoli e smartwatch, Samsung ha svelato due smart glass durante l’evento organizzato a Londra. Sono basati su Android XR, piattaforma per la realtà estesa di Google. L’azienda coreana ha realizzato gli occhiali in collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker.

In vendita entro fine 2026

I prototipi dei due smart glass erano stati mostrati durante l’evento Google I/O di maggio. Samsung non comunicato i nomi commerciali (al momento sono chiamati Intelligent Eyewear), ma ha svelato diverse informazioni sulle modalità di utilizzo e alcune specifiche hardware. Sono in pratica i concorrenti diretti dei Ray-Ban Meta (sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica).

Samsung spiega che gli occhiali sono pensati per l’uso quotidiano, quindi hanno montatura leggera e un profilo sottile che garantiscono comfort e resistenza. Sviluppati in collaborazione con Gentle Monster e Warby Parker, i due smart glass saranno disponibili con varie montature, colori e lenti per soddisfare diverse preferenze e stili di vita.

Entrambi integrano il processore Snapdragon AR1 Gen1 di Qualcomm. Sono presenti fotocamera, microfoni, altoparlanti e un’area sensibile al tocco sul lato della montatura per eseguire varie azioni, in alternativa ai comandi vocali. Ovviamente l’utente interagirà con Google Gemini. Un LED segnala l’attivazione della fotocamera alle persone nelle vicinanze. La batteria offre un’autonomia fino a 9 ore.

Samsung ha elencato alcuni esempi di utilizzo:

Gli smart glass possono riassumere messaggi lunghi, leggere ad alta voce le informazioni principali e offrire traduzioni in tempo reale

Gli occhiali possono acquisire ciò che l’utente sta vedendo, come una lavagna o una discussione durante una riunione, organizzare le informazioni principali nell’app Notes

Gli utenti possono chiedere indicazioni in base alla propria posizione, ad esempio per trovare un percorso, impostare una destinazione o comprendere ciò che li circonda, mentre la traduzione simultanea può supportare la comunicazione in un’altra lingua

Comprendendo il contesto attuale dell’utente e collegando le informazioni rilevanti tra attività diverse, gli occhiali possono supportare interazioni più utili

Gli utenti possono condividere ciò che stanno vedendo durante una chiamata o registrare il proprio punto di vista, rendendo la comunicazione più immediata e mantenendo le mani libere

I due smart glass saranno in vendita entro fine anno. I prezzi non sono noti. Durante la procedura di acquisto si potranno aggiungere le lenti graduate.