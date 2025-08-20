ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre

ASUS e Microsoft hanno comunicato disponibilità e prezzi delle due console portatili annunciate all’inizio di giugno. ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X arriveranno sul mercato il 16 ottobre. Le due aziende hanno fornito anche i dettagli sul programma di compatibilità e le funzionalità in arrivo nel 2026.

ROG Xbox Ally: specifiche e possibili prezzi

Le due console portatili hanno uno schermo IPS da 7 pollici, protetto da Gorilla Glass Victus, con risoluzione full HD e refresh rate di 120 Hz. Altre specifiche in comune sono: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, lettore microSD, jack audio, due bumper, due pulsanti posteriori, due joystick analogici, D-pad, pulsanti ABXY e due trigger (analogici ad effetto Hall per ROG Xbox Ally, ad impulso per ROG Xbox Ally X).

Queste sono le altre specifiche della ROG Xbox Ally: processore AMD Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM LPDDR5X-6400, SSD da 512 GB in formato M.2 2280, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e batteria da 60 Wh.

Queste sono le altre specifiche della ROG Xbox Ally X: processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB di RAM LPDDR5X-8000, SSD da 1 TB in formato M.2 2280, una porta USB4 Type-C, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C e batteria da 80 Wh.

Il sistema operativo è una versione ottimizzata di Windows 11 Home. Il pulsante Xbox permette di aprire la Game Bar con accesso rapido a libreria di giochi, chat con amici, Armoury Crate SE e Gaming Copilot. È possibile eseguire i giochi installati sulla console, quelli sul cloud e quelli su Xbox (tramite Remote Play). Sono supportati anche i giochi di altre piattaforme, tra cui Battle.net. Epic Game Store e Steam.

Microsoft ha annunciato inoltre il nuovo Handheld Compatibility Program. I giochi nella libreria verranno suddivisi in due categorie: Handheld Optimized e Mostly Compatible. Nella prima ci sono i giochi ottimizzati in termini di risoluzione, icone, leggibilità del testo e tipo di input. Nella seconda ci sono invece i giochi compatibili, ma è necessario modificare alcune impostazioni per un’esperienza ottimale.

All’inizio del 2026 verrà rilasciato un aggiornamento per sfruttare la NPU integrata nel Ryzen AI Z2 Extreme della ROG Xbox Ally X. La funzionalità Automatic Super Resolution effettua l’upscale in alta risoluzione dei giochi in bassa risoluzione. Highlight reels genera invece brevi clip del gameplay da condividere con gli amici e sui social.

Le due console saranno disponibili dal 16 ottobre in 34 paesi, Italia inclusa. I prezzi non sono stati comunicati. In base alle ultime indiscrezioni dovrebbero essere 599 euro (ROG Xbox Ally) e 899 euro (ROG Xbox Ally X).