ROG Xbox Ally e Ally X in preordine su Amazon al minimo garantito

ASUS ROG Xbox Ally e la versione premium Ally X sono arrivate in preordine su Amazon. Da oggi è possibile acquistare le due console portatili (di fatto PC gaming con Windows 11 in formato handheld) sull’e-commerce, contando sulla prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, in caso di promozioni lanciate da qui alla data di lancio, lo sconto migliore sarà applicato in automatico prima del pagamento.

Preordina ASUS ROG Xbox Ally su Amazon

Il modello base integra display Full HD da 7 pollici con refresh rate da 120 Hz, processore AMD Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 da 512 GB, un layout dei comandi progettato per adattarsi a qualsiasi gioco, comparto audio con Dolby Atmos e certificazione Hi-Res, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e batteria da 60 WHr. Scopri di più nella scheda completa.

Il fratello maggiore Ally X ha invece in dotazione il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme con NPU per l’intelligenza artificiale, il quantitativo di RAM sale a 24 GB, la capacità di storage aumenta fino a 1 TB e quella della batteria a 80 WHr. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Naturalmente, entrambe le versioni sono pienamente compatibili con il servizio Game Pass di Microsoft, per l’accesso in abbonamento a un vasto catalogo di titoli, compresi quelli appena lanciati. Per entrambi i modelli è prevista la consegna gratis al day one del 17 ottobre. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.