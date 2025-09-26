 ROG Xbox Ally e Ally X in preordine su Amazon al minimo garantito
Via ai preordini su Amazon per ASUS ROG Xbox Ally e ASUS ROG Xbox Ally X: consegna gratis al day one e prenotazione al minimo garantito.
Via ai preordini su Amazon per ASUS ROG Xbox Ally e ASUS ROG Xbox Ally X: consegna gratis al day one e prenotazione al minimo garantito.

ASUS ROG Xbox Ally e la versione premium Ally X sono arrivate in preordine su Amazon. Da oggi è possibile acquistare le due console portatili (di fatto PC gaming con Windows 11 in formato handheld) sull’e-commerce, contando sulla prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, in caso di promozioni lanciate da qui alla data di lancio, lo sconto migliore sarà applicato in automatico prima del pagamento.

Preordina ASUS ROG Xbox Ally su Amazon

Il modello base integra display Full HD da 7 pollici con refresh rate da 120 Hz, processore AMD Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 da 512 GB, un layout dei comandi progettato per adattarsi a qualsiasi gioco, comparto audio con Dolby Atmos e certificazione Hi-Res, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e batteria da 60 WHr. Scopri di più nella scheda completa.

ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, Monitor touchscreen con display 7

ASUS ROG Xbox Ally RC73YA, Monitor touchscreen con display 7" Glossy, 120Hz, AMD Ryzen Z2, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, White

599,00
Vedi l'offerta

Il fratello maggiore Ally X ha invece in dotazione il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme con NPU per l’intelligenza artificiale, il quantitativo di RAM sale a 24 GB, la capacità di storage aumenta fino a 1 TB e quella della batteria a 80 WHr. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA, AMD Ryzen Z2 Extreme, RAM 24GB, 1TB SSD PCIE, Display touchscreen da 7

ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA, AMD Ryzen Z2 Extreme, RAM 24GB, 1TB SSD PCIE, Display touchscreen da 7" a 120Hz, Impulse Trigger, Windows 11 Home, Nero

899,00
Vedi l'offerta

Naturalmente, entrambe le versioni sono pienamente compatibili con il servizio Game Pass di Microsoft, per l’accesso in abbonamento a un vasto catalogo di titoli, compresi quelli appena lanciati. Per entrambi i modelli è prevista la consegna gratis al day one del 17 ottobre. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Davide Tommasi
26 set 2025
