ROG Xbox Ally e Ally X: la Xbox portatile con Windows

Microsoft e ASUS hanno unito le loro forze per presentare ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. Sono due console portatili che uniscono il pieno supporto all’esperienza videoludica tipica di Xbox al sistema operativo Windows. Permetteranno di giocare sia ai titoli installati sul dispositivo sia a quelli in cloud, senza dimenticare l’accesso remoto alle Xbox tradizionali collegate a Internet (un po’ come avviene con PlayStation Portal e PS5).

Microsoft e ASUS insieme per ROG Xbox Ally e Ally X

All’accensione, i giocatori si troveranno di fronte a una vera e propria esperienza Xbox full screen, senza dover fare i conti con il boot o il desktop di Windows. Lo stesso software arriverà il prossimo anno sugli handheld di altri produttori. C’è anche un pulsante Xbox dedicato, proprio come sui controller delle Xbox da collegare al televisore.

Per quanto riguarda i giochi, la compatibilità è garantita con quelli del catalogo Xbox, con Game Pass, Battle.net. Epic Game Store, Steam e altre piattaforme. Saranno tutti mostrati all’interno di un’unica libreria, per un accesso rapido e semplificato.

Specifiche tecniche

Com’è lecito attendersi, i due modelli si differenziano per alcune delle specifiche tecniche in dotazione.

ROG Xbox Ally: processore AMD Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM LPDDR5X-6400, SSD M.2 2280 da 512 GB e batteria da 60 W;

ROG Xbox Ally X: processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB di RAM LPDDR5X-8000, SSD M.2 2280 da 1 TB, una porta USB 4 Type-C con Thunderbolt 4, trigger evoluti e batteria da 80 Wh.

Altre caratteristiche sono in comune come il display Full HD da 7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. Il sistema operativo è Windows 11 Home, in una versione ottimizzata e personalizzata per l’occasione.

Disponibilità e prezzo

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X arriveranno sul mercato entro fine anno, giusto in tempo per le festività, in alcuni paesi selezionati tra i quali è presente l’Italia. Non è ancora stato annunciato il prezzo. È online una pagina in cui inserire il proprio indirizzo email per ricevere un avviso non appena sarà avviata la fase di preordine.