Steam Controller fa l'urlo di Wilhelm se lo lasci cadere (easter egg)

Come se non bastassero i sold out e i bagarini, oggi Steam Controller torna al centro dell’attenzione, questa volta, però, per una cosa divertente: qualcuno ha scoperto un easter egg incluso da Valve. Se lo si lascia cadere (non fatelo, almeno non su una superficie dura) riproduce l’urlo di Wilhelm.
Scoperto l’easter egg di Steam Controller
A testimonianza di quanto sostenuto da un utente su Reddit c’è il breve filmato qui sotto. Non si tratta di un montaggio, come confermato tra gli altri dalla redazione di Engadget che ha fatto un test. È curioso che non disponendo di un altoparlante interno, il joypad emetta il suo grido disperato attraverso i motori del feedback aptico, gli stessi utilizzati per le vibrazioni durante il gameplay.
A quanto pare, l’urlo si attiva quando i sensori interni rilevano una caduta, ma non sempre. Forse è previsto un criterio di casualità. Inoltre, c’è un periodo di timeout, circa un minuto, durante il quale non è possibile ripetere l’operazione. Se proprio ci tenete a farlo, scegliete almeno una superficie morbida.
L’urlo di Wilhelm è forse il più celebre effetto sonoro cinematografico, quello emesso da una persona colpita o uccisa. Solitamente lo si utilizza per chi cade da grandi altezze. Il primo film a includerlo è Tamburi lontani del 1951 con Gary Cooper, ma è presente anche in Star Wars e in molte altre produzioni, anche nel mondo gaming, sempre come easter egg. La registrazione originale è stata ritrovata accompagnata dall’etichetta
Uomo morso da un alligatore.