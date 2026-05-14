Steam Controller fa l'urlo di Wilhelm se lo lasci cadere (easter egg)

Come se non bastassero i sold out e i bagarini, oggi Steam Controller torna al centro dell’attenzione, questa volta, però, per una cosa divertente: qualcuno ha scoperto un easter egg incluso da Valve. Se lo si lascia cadere (non fatelo, almeno non su una superficie dura) riproduce l’urlo di Wilhelm.

Scoperto l’easter egg di Steam Controller

A testimonianza di quanto sostenuto da un utente su Reddit c’è il breve filmato qui sotto. Non si tratta di un montaggio, come confermato tra gli altri dalla redazione di Engadget che ha fatto un test. È curioso che non disponendo di un altoparlante interno, il joypad emetta il suo grido disperato attraverso i motori del feedback aptico, gli stessi utilizzati per le vibrazioni durante il gameplay.

A quanto pare, l’urlo si attiva quando i sensori interni rilevano una caduta, ma non sempre. Forse è previsto un criterio di casualità. Inoltre, c’è un periodo di timeout, circa un minuto, durante il quale non è possibile ripetere l’operazione. Se proprio ci tenete a farlo, scegliete almeno una superficie morbida.