Unreal Engine 6 è realtà: RL cambia volto con il nuovo motore

Epic Games ha scelto le Championship Series di Rocket League andate in scena a Parigi per annunciare ufficialmente l’arrivo di Unreal Engine 6. Il nuovo motore sarà alla base del gioco, come mostrato da un breve teaser trailer trasmesso durante l’evento. E in futuro diventerà la tecnologia sulla quale costruire le produzioni next-gen.

Sta arrivando Unreal Engine 6, su Rocket League

Non c’è una data di uscita, ma il breve filmato è già di per sé sufficiente per accendere gli entusiasmi (almeno quelli dei presenti alla manifestazione). Se le tempistiche saranno le stesse che abbiamo già visto per la versione 5, potrebbe debuttare tra la fine di quest’anno e il 2027.

Che. Momento. La folla reagisce alla nuova era di Rocket League.

Rocket League è sviluppato dalla software house Psyonix, acquisita proprio da Epic Games nel 2019 con un mossa che si è rivelata particolarmente azzeccata. La versione originale del titolo è stata pubblicata nel 2015, basata su Unreal Engine 3. Gli appassionati chiedono un upgrade ormai da molto tempo e, a quanto pare, stanno per essere accontentati.

Unreal Engine 6 sarà alla base di produzioni caratterizzate da un dettaglio grafico più elevato di quello attuale. Nel caso di RL il salto in avanti è notevole, lo si può osservare sia sui veicoli che nelle arene. Il motore dovrebbe essere compatibile con tutte le piattaforme attualmente in circolazione, ovvero PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2, ma di certo la progettazione ha tenuto conto dell’arrivo delle console next-gen.

C’è da capire anche se quello in arrivo si chiamerà Rocket League 2 (come stanno sostenendo in molti nelle discussioni) oppure se il nome del gioco non verrà cambiato. Si tratta di una decisione non da poco, considerando quanto la community sia legata al brand. Per quanto riguarda l’UE, ricordiamo infine che la versione 5 ha esordito nel 2020, più o meno in concomitanza con le console attuali.