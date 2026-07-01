Svolta epocale: solo giochi digitali su PlayStation, niente più dischi

Un po’ c’era da aspettarselo, ma vederlo messo nero su bianco da Sony fa comunque un certo effetto: a partire dal gennaio 2028 usciranno solo giochi digitali per le console della famiglia PlayStation. Niente più supporto fisico, addio al disco. In qualche modo, sta per chiudersi un’era.

Inevitabile, segno dei tempi che cambiano

L’azienda motiva la decisione presa con la volontà di allinearsi all’evoluzione delle preferenze dei consumatori . È così, non ci sono dubbi, lo dimostrano le vendite dei titoli. Certo è che non poter più nemmeno scegliere farà storcere il naso a molti, soprattutto a chi proviene da un’altra era videoludica. Questo un estratto dal comunicato.

Poiché le preferenze dei consumatori e l’industria dell’intrattenimento in generale si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi in uscita per console PlayStation verrà interrotta a partire da gennaio 2028.

Da quella data in poi, le nuove uscite potranno essere acquistare su PlayStation Store e tramite i rivenditori solo in formato digitale. Sta già avvenendo con GTA 6, in preordine da una settimana: la custodia contiene il solo codice per il download.

Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028 in formato fisico.

È in arrivo una PS6 solo digitale?

La notizia può essere interpretata anche come un’anticipazione di ciò che sarà la PS6. A questo punto, è da escludere la possibilità di vederla dotata di lettore per i dischi. Dopotutto, è già stato così anche per la versione Pro di PlayStation 5. Scommettiamo che Microsoft farà altrettanto con Xbox?

Certo è che un annuncio del genere, nel momento in cui l’intera industria tecnologica è alle prese con la crisi delle memorie, può sembrare un azzardo. Avremo bisogno di SSD sempre più grandi in cui salvare i titoli, le piattaforma rischiano di diventare un lusso, come abbiamo scritto in tempi non sospetti.