GTA 6: la lunga anteprima potrebbe essere una miniserie

È un rumor da prendere con le pinze, come sempre accade in questi casi manca qualsiasi conferma ufficiale, ma la lunga anteprima di GTA 6 che arriverà il 27 agosto su Netflix (qualche ora dopo anche su YouTube) potrebbe essere in realtà una miniserie da tre episodi. È quanto emerso in una conversazione su Reddit, ma non ci sono screenshot che possiamo affermare con certezza non siano stati alterati o creati con l’AI.

Tre episodi per il contenuto di GTA 6 su Netflix?

Qualcuno ha raccontato di aver visto comparire l’informazione sulla versione portoghese della piattaforma, tra i dettagli riportati nella pagina dedicata al contenuto. Ci sono anche indizi sulla possibile durata complessiva. Secondo una fonte sarebbero da 32 minuti il primo, 24 minuti il secondo e 34 minuti il terzo. Un’altra sostiene invece circa 24 minuti il primo, 25 minuti il secondo e 18 minuti il terzo.

Se così fosse, quasi certamente li vedremmo arrivare uno alla volta e non tutti insieme. Potrebbe aver senso una tempistica di rilascio settimanale (speriamo non mensile arrivando a fine ottobre), per aiutare i fan ad ammazzare il tempo in vista dell’uscita del 19 novembre.

Non fatichiamo a immaginare che il contatore delle riproduzioni aumenterà velocemente, per quello che è a tutti gli effetti il gioco più atteso dell’anno e che sta andando molto bene nella fase di preordine. Conosceremo dettagli inediti sui protagonisti Jason e Lucia, sull’ambientazione nella mappa di Vice City e, speriamo, vedremo finalmente qualche vero spezzone di gameplay. Al debutto sarà disponibile solo la campagna da affrontare in single player.

L’appuntamento con la lunga anteprima di Grand Theft Auto VI è in programma per il 27 agosto, quando in Italia saranno le ore 21:00. Si tratterà di un’esclusiva temporale: il contenuto (a questo punto, forse il primo episodio) sarà online anche su YouTube qualche ora dopo, a partire dalle 3:00 di notte del 28 agosto.