 Disney+, sei mesi con sconti fino al 25% rispetto ai piani mensili
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney+, sei mesi con sconti fino al 25% rispetto ai piani mensili

Al termine i piani si rinnovano in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento, a meno che non si scelga di disdire prima.
Disney+, sei mesi con sconti fino al 25% rispetto ai piani mensili
Entertainment TV Film e Serie TV
Al termine i piani si rinnovano in automatico al prezzo in vigore al momento del pagamento, a meno che non si scelga di disdire prima.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Gli utenti che si stanno guardando intorno per la sottoscrizione di un nuovo servizio streaming possono valutare l’offerta attuale di Disney+, che propone fino al 25% di sconto sui piani della durata di sei mesi con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Al termine dei primi sei mesi ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Tra le principali novità di agosto segnaliamo The Shards, la nuova serie dello showrunner statunitense Ryan Murphy, uno dei più apprezzati nel suo ruolo. Un altro contenuto che sta riscuotendo grande successo in queste ultime settimane è il sequel de Il Diavolo veste Prada, disponibile in esclusiva streaming sulla piattaforma streaming statunitense.

Pagina offerta Disney+

I prezzi in vigore su Disney+ nell’ambito della nuova promozione sono i seguenti:

  • 6 mesi del piano Standard con pubblicità in offerta a 5,99 euro al mese, poi 6,99 euro (14% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • 6 mesi del piano Standard in offerta a 8,99 euro al mese, poi 10,99 euro (18% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • 6 mesi del piano Premium in offeta a 11,99 euro al mese, poi 15,99 euro (25% di sconto rispetto al prezzo di listino)

La pubblicità durante la visione di film, serie tv o documentari è presente soltanto nel piano più economico, Standard con pubblicità, che prevede anche una qualità video fino a 1080p Full HD più due riproduzioni in contemporanea. Per non avere pubblicità, il piano di riferimento rimane quello Standard, che aggiunge anche l’opzione Download per la visione dei propri contenuti preferiti offline.

Pagina offerta Disney+

https://www.youtube.com/watch?v=Zpm9HUOrZIc&pp=ygUNZnggdGhlIHNoYXJkcw%3D%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tutti i canali che puoi ottenere collegando la tua tv a internet oltre che all'antenna

Tutti i canali che puoi ottenere collegando la tua tv a internet oltre che all'antenna
E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?

E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?
Ted Lasso è un valido motivo per attivare la prova gratuita di Apple TV

Ted Lasso è un valido motivo per attivare la prova gratuita di Apple TV
Il sequel de Il Diavolo veste Prada è disponibile in esclusiva su Disney+

Il sequel de Il Diavolo veste Prada è disponibile in esclusiva su Disney+
Tutti i canali che puoi ottenere collegando la tua tv a internet oltre che all'antenna

Tutti i canali che puoi ottenere collegando la tua tv a internet oltre che all'antenna
E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?

E se Netflix avesse in cantiere un film o una serie su GTA 6?
Ted Lasso è un valido motivo per attivare la prova gratuita di Apple TV

Ted Lasso è un valido motivo per attivare la prova gratuita di Apple TV
Il sequel de Il Diavolo veste Prada è disponibile in esclusiva su Disney+

Il sequel de Il Diavolo veste Prada è disponibile in esclusiva su Disney+
Federico Pisanu
Pubblicato il
9 ago 2026
Link copiato negli appunti