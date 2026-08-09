Disney+, sei mesi con sconti fino al 25% rispetto ai piani mensili

Gli utenti che si stanno guardando intorno per la sottoscrizione di un nuovo servizio streaming possono valutare l’offerta attuale di Disney+, che propone fino al 25% di sconto sui piani della durata di sei mesi con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Al termine dei primi sei mesi ciascun piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Tra le principali novità di agosto segnaliamo The Shards, la nuova serie dello showrunner statunitense Ryan Murphy, uno dei più apprezzati nel suo ruolo. Un altro contenuto che sta riscuotendo grande successo in queste ultime settimane è il sequel de Il Diavolo veste Prada, disponibile in esclusiva streaming sulla piattaforma streaming statunitense.

I prezzi in vigore su Disney+ nell’ambito della nuova promozione sono i seguenti:

6 mesi del piano Standard con pubblicità in offerta a 5,99 euro al mese, poi 6,99 euro (14% di sconto rispetto al prezzo di listino)

6 mesi del piano Standard in offerta a 8,99 euro al mese, poi 10,99 euro (18% di sconto rispetto al prezzo di listino)

6 mesi del piano Premium in offeta a 11,99 euro al mese, poi 15,99 euro (25% di sconto rispetto al prezzo di listino)

La pubblicità durante la visione di film, serie tv o documentari è presente soltanto nel piano più economico, Standard con pubblicità, che prevede anche una qualità video fino a 1080p Full HD più due riproduzioni in contemporanea. Per non avere pubblicità, il piano di riferimento rimane quello Standard, che aggiunge anche l’opzione Download per la visione dei propri contenuti preferiti offline.

https://www.youtube.com/watch?v=Zpm9HUOrZIc&pp=ygUNZnggdGhlIHNoYXJkcw%3D%3D