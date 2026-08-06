Il sequel de Il Diavolo veste Prada è disponibile in esclusiva su Disney+

In queste torride giornate d’estate chi è tornato dalle vacanze estive o chi partirà soltanto alla fine di agosto tende a rifugiarsi in casa e stare davanti al televisore, con la voglia magari di recuperare uno o più contenuti di un certo valore. Tra le novità streaming più notevoli figura ad esempio il sequel de Il Diavolo veste Prada, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci che tornano a interpretare gli iconici personaggi del primo film.

Il Diavolo veste Prada 2 è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+, che in questi giorni offre i piani della durata di sei mesi a partire da 5,99 euro al mese. Nel caso migliore, il risparmio che si può ottenere è pari al 25%.

Il sequel di una delle commedie più riuscite del XXI secolo porta in dote una riflessione sulla crisi del giornalismo, in particolare quello cartaceo, e sulla capacità di adattarsi alla rivoluzione dei social e del mondo digitale che si riflettono gioco forza in ambito lavorativo e aziendale.

Vediamo così Andy (Anne Hathaway) nelle vesti di una prestigiosa giornalista indipendente, che dall’oggi al domani si ritrova senza lavoro per colpa di un taglio di personale. Da qui il ritorno alla rivista Runaway, ma senza il consenso di Miranda (Meryl Streep), nel frattempo finita al centro di uno scandalo mediatico.

Miranda è sempre la stessa, ma in cuor suo probabilmente sa bene che quanto costruito fin qui potrebbe crollare da un momento all’altro, sotto la pressione dell’AI e delle multinazionali automatizzate.

Il piano più economico, Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese per i primi sei mesi poi a 6,99 euro al mese senza vincoli, consente di accedere all’intero catalogo della piattaforma con due riproduzioni in contemporanea e la qualità video fino a 1080p Full HD.

https://www.youtube.com/watch?v=zmBg3eo3PKM&pp=ygUYaWwgZGlhdm9sbyB2ZXN0ZSBwcmFkYSAy