Disney+, ad agosto fino al 25% di sconto sui piani di sei mesi

Per chi sta valutando l’abbonamento a una nuova piattaforma streaming in questo mese di agosto, segnaliamo che Disney+ ha rilanciato i piani della durata di sei mesi a prezzo scontato. Il risparmio massimo rispetto ai tradizionali piani mensili raggiunge il 25%, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Il catalogo del servizio streaming statunitense vanta diverse novità di rilievo in quest’ultime settimane, una su tutte il sequel de Il Diavolo veste Prada, disponibile in esclusiva. A inizio mese farà poi il suo debutto The Shards, la nuova attesissima serie televisiva firmata dallo sceneggiatore e regista statunitense Ryan Murphy.

I piani della durata minima di sei mesi di Disney+ partono quindi da 5,99 euro al mese, come accennato qui sopra. Il prezzo citato si riferisce al piano Standard con pubblicità, quello più economico, che prevede due riproduzioni in contemporanea, la visione di film e serie intervallata dalla pubblicità e la qualità video fino a 1080p Full HD. Dopo i primi sei mesi a prezzo scontato si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli.

Per le persone che detestano la pubblicità mentre guardano i loro contenuti preferiti, il piano di riferimento rimane quello Standard, disponibile al prezzo scontato di 8,99 euro al mese per sei mesi invece di 10,99 euro. L’altra aggiunta rispetto al piano più economico è l’opzione Download, che permette di guardare film e serie anche offline.

Infine, il piano Premium regala la visione in 4K UHD, fino a quattro riproduzioni in contemporanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, per un’esperienza di visione completa. È anche il piano che consente di risparmiare maggiormente rispetto agli altri due, dal momento che il risparmio arriva al 25%: 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese (prezzo di listino in vigore al momento del pagamento).