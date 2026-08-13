Ecco il cast italiano della serie Double Date Island di Tinder

Ispirata alla funzionalità Double Date dell’applicazione per gli incontri, la serie Double Date Island di Tinder arriva oggi in Italia. È disponibile su TikTok, con nuovi episodi caricati ogni giorno. Il format è quello che mette alla prova coppie di migliori amici, tra doppi appuntamenti, sfide e nuove conoscenze, in un’avventura che le porterà fino alla finale in Portogallo, per vincere un viaggio.

Con un comunicato ufficiale, la piattaforma di dating ha presentato il cast italiano, selezionato tra centinaia di candidati con le audizioni che si sono tenute a Milano. Ecco i partecipanti.

Immaculate Orobosa Chamke Kiondo (@rebellefleur.__) e Fabiana Palano (@fabianagram);

Mariluna Busa Casotto (@_mariluna_) e Alessandra Sabina Nazarro (@iamnazzaroalessandra);

Lamine Diomande (@1lamine) e Great Nwachukwu (@great.franciss);

Jaceur Ben Ammar (@jba_doublezero) e Jesse Saah (@jessesaah).

La competizione sarà accompagnata dalla content creator Eva Calvani (@eva_calvani), che seguirà le coppie in ogni fase. La conduzione è invece affidata al creator Shea Durazzo (@sheadurazzo). Per capire il format, qui sotto il primo episodio della versione UK trasmessa lo scorso anno.

Di seguito le parole di Paolo Lorenzoni, Senior Vice President of EMEA Marketing di Tinder, che sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa legata alla serie.

In Tinder siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per aiutare le persone a dare vita a nuove connessioni. Sappiamo che i giovani single desiderano modalità più spontanee e meno impegnative per conoscere nuove persone, ed è proprio questo l’obiettivo della nostra funzionalità Double Date. È diventata rapidamente una delle preferite della Gen Z, che la utilizza per rendere il dating un’esperienza più sociale e meno carica di pressione.

La piattaforma ha inoltre condiviso i risultati di una ricerca secondo cui il 63% dei giovani preferisce modalità più rilassate e meno impegnative per conoscere qualcuno. Ancora, il 37% della Gen Z prevede di andare a un appuntamento di gruppo o a un double date entro l’anno.