Edge: accesso con Apple, in arrivo il login senza account Microsoft

Quasi due mesi dopo aver introdotto l’accesso a Edge tramite account Google, Microsoft sta testando anche il login con un account Apple. La novità arriva insieme ad alcune modifiche alla gestione delle password e al sistema di blocco delle notifiche fraudolente.

Su Edge arriva il login con un account Apple

Secondo le note di rilascio della beta di Edge (152.0.4191.10), Microsoft menziona l’accesso tramite un identificativo Apple, accanto agli account Google e Microsoft. L’opzione resta per il momento riservata alla versione sperimentale Canary 153.0.4210.0.

Trattandosi di una versione alpha, i parametri sono nascosti e la stabilità probabilmente non è garantita. La funzionalità si basa su due flag, “Apple Sign-In Button on Profile Menu” e “Sign in with Apple”. Il primo aggiunge un pulsante dedicato nel menu Profilo, il secondo attiva la connessione. Una volta spuntati entrambi i parametri, l’opzione compare sulla schermata di accesso accanto al pulsante Google. L’utente può aprire la pagina di autenticazione di Apple, con una convalida tramite un iPhone con iOS 17 o versione successiva.

Lo scorso giugno, Microsoft ha implementato un’opzione di accesso con un account Google, che poi è stata distribuita il mese scorso. Questa versione Canary consente ormai di importare i dati di un account Google (password, preferiti, cronologia, compilazione automatica) dalle impostazioni di Edge. Da notare inoltre la possibilità di annullare automaticamente l’iscrizione alle notifiche inviate da siti fraudolenti o malevoli.

Ma perché Microsoft aggiunge nuove opzioni di accesso al proprio browser? Si tratta certamente di convincere un maggior numero di utenti a migrare verso il suo software. Dover creare o reinserire un account Microsoft ha frenato a lungo l’adozione di Edge tra gli utenti provenienti da Chrome o Safari. Non sarebbe una sorpresa se in futuro Edge permettesse anche di importare i dati di Safari su macOS.

Senza contare che Microsoft Edge è stato ricollocato sotto la divisione Microsoft AI, guidata dal responsabile di Copilot. È quindi anche un modo per consentire a utenti identificati tramite Apple o Google di accedere alle funzioni dell’assistente, e dunque di ampliare il pubblico di Copilot.

Gli amministratori possono già disattivare l’accesso tramite account Google su Edge. È lecito immaginare che questa impostazione verrà estesa ad Apple. Le aziende potranno quindi attivare o bloccare un fornitore di identità caso per caso, per limitare il rischio che un account personale sfugga al controllo della direzione dei sistemi informativi.