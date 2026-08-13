Ora puoi iniziare una chat su WhatsApp con il nome utente

Per qualcuno è già possibile iniziare una nuova chat su WhatsApp indicando il nome utente del contatto a cui scrivere. Vale a dire che è possibile farlo anche senza conoscerne il numero di telefono. La novità è in fase di distribuzione e potrebbe impiegare del tempo per raggiungere tutti, come sempre accade in questi casi. Ho fatto un test e nel mio caso risulta già disponibile, forse perché ho prenotato il mio username già più di un mese fa. Vediamo come funziona.

Creare una nuova chat WhatsApp dal nome utente

La prima cosa da fare è premere il pulsante Nuova chat, in basso a destra nella schermata principale. A questo punto compare una schermata che permette di cercare il contatto inserendone il nome o il numero, se è presente in rubrica, oppure digitandone il @nomeutente, come si vede nell’immagine qui sotto.

Anche toccando il tasto Nuovo contatto ci si trova di fronte a un campo che permette di avviare una conversazione inserendo lo username. Ecco lo screenshot con il campo in cui scriverlo.

Come già sottolineato, non è detto che la novità sia già disponibile per tutti, ma di certo è in fase di rollout. Meta, che gestisce l’applicazione, ha deciso di puntare su questa funzionalità ritenendola vantaggiosa in termini di tutela della privacy, perché consente di iniziare una chat senza dover necessariamente condividere il numero di telefono. Non tutti sono però d’accordo: c’è chi teme un aumento delle truffe messe a segno sfruttando proprio questo metodo.

Sempre in merito alla sicurezza, se possibile, si consiglia di evitare il nome utente già in uso su Facebook e Instagram, anche se potrebbe essere WhatsApp a suggerirlo durante la procedura di configurazione. Questo potrebbe portare a una raccolta massiva dei dati e al rischio di impersonificazione. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato.