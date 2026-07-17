WhatsApp attiva i nomi utente, qualcuno li può già usare

Da un paio di settimane è iniziato un rollout parziale dei nomi utente su WhatsApp. Non tutti possono ancora prenotarli (scopri come fare nella nostra guida), ma a partire da oggi c’è chi può già usarli, condividendoli per essere contattato o per entrare in contatto con qualcuno senza scambiare il numero di telefono.

WhatsApp: nomi utente, rollout in corso

A segnalarlo è la redazione del sito WABetaInfo, pubblicando gli screenshot qui sotto. Il primo a sinistra mostra un avviso piuttosto didascalico che recita Il tuo nome utente è pronto: ora puoi iniziare a condividere il tuo nome utente invece del numero .

Stando a quanto emerso, si tratta di un rollout molto limitato. Al momento interessa un numero estremamente ridotto di utenti su Android e iOS. Nel mio caso, ho potuto prenotare lo username già all’inizio di luglio, ma pur avendo aggiornato WhatsApp all’ultima versione, il messaggio ancora non compare.

Nel momento in cui qualcuno crea un nome utente, la piattaforma avvisa tutti coloro che hanno una chat attiva con lui/lei. Non avviene tramite una notifica, ma mediante un messaggio che compare direttamente all’interno della conversazione. Lo stesso avviene quando lo username viene modificato, sia per gli scambi individuali sia per quelli di gruppo.

Come funziona il contatto tramite username

Per entrare in contatto con qualcuno di cui si conosce solo il nome utente sarà sufficiente cercarlo, premendo il pulsante + nella schermata principale e scrivendolo, per intero e in modo preciso. Ancora prima del lancio ufficiale, c’è chi ritiene questo metodo un assist ai truffatori e potenzialmente pericoloso per la privacy.

Come per tante altre novità in arrivo su WhatsApp, il team dell’applicazione ha scelto la via del rollout graduale, così da poter raccogliere feedback ed eventualmente intervenire dove necessario. Bisognerà attendere che il sistema arrivi a regime, indicativamente entro fine anno.