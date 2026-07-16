Signal aggiorna i gruppi: 10 chat in evidenza e muto nelle chiamate

Fino a oggi, su Signal solo l’autore di un messaggio poteva cancellarlo, amministratore del gruppo compreso. Se yn membro pubblicava spam, contenuti inappropriati o informazioni errate nel gruppo, non si poteva fare nulla se non chiedere gentilmente di rimuoverlo. La messaggistica crittografata più sicura al mondo non aveva la moderazione di base che WhatsApp e Telegram hanno da anni.

Ma adesso cambia musica. Signal rilascia tre aggiornamenti su Android, iOS e desktop che migliora la gestione dei gruppi.

Signal aggiorna le chat di gruppo, tutte le novità

Moderazione per gli admin

Gli amministratori ora possono ora cancellare qualsiasi messaggio pubblicato nelle ultime 24 ore nei gruppi che gestiscono, indipendentemente dall’autore. I membri del gruppo vengono informati quando un messaggio viene rimosso da un admin. La funzione è limitata alle conversazioni di gruppo, nelle chat individuali, solo l’autore può cancellare.

Era una delle funzioni più richieste: senza strumenti di moderazione, Signal faticava a essere una scelta credibile per community e gruppi molto attivi.

10 conversazioni in evidenza

Il limite di conversazioni fissabili in cima alla lista passa da quattro a dieci.

Muto durante le chiamate di gruppo

Durante le chiamate di gruppo, sia vocali che video, ora è possibile mettere in muto un altro partecipante. Il partecipante silenziato non viene più sentito da nessuno nella chiamata, ma può riattivare il microfono in qualsiasi momento. È pensato per i rumori di fondo, il collega con il cane che abbaia, quello in treno, quello che non sa di avere il microfono acceso…

La privacy resta invariata

Nessuno di questi aggiornamenti modifica la crittografia end-to-end o gli altri principi di riservatezza di Signal. Il codice sorgente resta distribuito sotto licenza libera su GitHub. È il vantaggio di Signal rispetto a WhatsApp e Telegram, l’utente può verificare con i propri occhi cosa fa l’app.