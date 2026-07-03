Come prenotare il nome utente su WhatsApp, la guida passo passo

WhatsApp ha aperto le prenotazioni per i nomi utente. È la funzionalità che permetterà di iniziare a chattare con qualcuno senza comunicargli il proprio numero di telefono. Una novità che secondo Meta, che gestisce l’applicazione, contribuirà a tutelare la privacy degli utenti (qualcuno ha seri dubbi). Vediamo come verificare se si è già in grado di riservare il proprio ID e come farlo.

Nomi utente su WhatsApp: come prenotare il tuo

Prima di tutto, una precisazione: siamo alla fase di prenotazione, ma i nomi utente non sono ancora attivi. Lo diventeranno più avanti nel corso dell’anno. Attualmente, Meta sta permettendo a un numero ristretto di account di procedere, per garantire che il proprio username non venga rubato da altri. Per capire se si è già in grado di farlo è sufficiente aprire l’applicazione, andare sulle Impostazioni, poi Account e vedere se compare la voce Nome utente. In alternativa, la stessa opzione dovrebbe essere presente nella schermata che si apre toccando la foto profilo.

A quel punto, un messaggio avvisa che I nomi utente saranno disponibili a breve , invitando comunque a prenotare il proprio. È possibile crearne uno nuovo oppure utilizzare quello dei social di Meta, ovvero Instagram o Facebook. Scegliamo la seconda opzione.

Per qualche strano motivo, selezionando l’ultima opzione, quella di Facebook, restituisce un messaggio di errore, sostenendo che il nome utente non sia più disponibile su WhatsApp (non sapevo di avere omonimi). Proviamo allora con “Crea nome utente”, inserendo lo stesso username di Instagram.

Premendo “Avanti” compare la schermata di login su Instagram. Bisogna effettuare l’autenticazione tramite nome utente, email o numero di telefono. È uno step necessario per la verifica che richiede anche l’inserimento di un codice temporaneo inviato direttamente su WhatsApp oppure via SMS.

Ecco fatto, la prenotazione è andata a buon fine. Lo username può essere del tipo @nome.cognome o altro, a seconda della disponibilità. WhatsApp avviserà quando sarà il momento di condividerlo al posto del numero di telefono per avviare una chat o una chiamata con un nuovo contatto.