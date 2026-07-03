WhatsApp cambia su iPad, può diventare il dispositivo principale

Fin dal suo lancio dell’anno scorso, l’edizione di WhatsApp per iPad ha sempre permesso di utilizzare il tablet Apple come una sorta di dispositivo secondario, mantenendo l’account associato allo smartphone. Le cose sono appena cambiate, con il lancio della versione 26.25.74 su iPadOS. Si tratta di una novità che farà comodo a molti, vediamo di cosa si tratta e come funziona.

iPad come dispositivo principale per WhatsApp

Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento da App Store, alcuni utenti (il rollout è graduale) noteranno la possibilità di scegliere in che modo configurare l’applicazione, se come sempre fatto oppure rendendo iPad il dispositivo principale. Lo screenshot qui sotto, condiviso dalla redazione di WABetaInfo, mostra la schermata che chiede di inserire il proprio Paese e il numero di telefono. Poi bisognerà digitare il codice sei cifre ricevuto, per eseguire la verifica di rito. In alternativa, ci si può affidare alla passkey se è stata creata in precedenza.

Quali sono i vantaggi? Un dispositivo principale associato all’account, a differenza di uno secondario, non ha limitazioni. Significa che l’utente ha accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle per la condivisione della posizione geografica in tempo reale e alle liste broadcast. Inoltre, il tablet non viene più disconnesso una volta trascorsi 14 giorni di inattività sullo smartphone. Quest’ultimo non è un dettaglio di poco conto: si pensi ad esempio a quando si manda l’iPhone in riparazione, il rischio è di rimanere tagliati fuori dalle chat.

Rollout graduale, serve un po’ di pazienza

Come anticipato, la novità non è subito alla portata da tutti, potrebbero trascorrere alcune settimane prima di vederla comparire. Meta, che controlla WhatsApp, ha scelto un approccio graduale per la distribuzione, così da poter eventualmente intervenire su eventuali problemi. Lo stesso metodo è in uso anche per le prenotazioni dei nomi utente che hanno preso il via da pochi giorni.