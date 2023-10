Come accedere a WhatsApp senza password con le passkey

Le passkey sono un sistema di identificazione che consente di accedere ai propri account senza password. Il metodo si basa su dati biometrici, come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, o sul codice PIN del dispositivo utilizzato, ed è diventato l’opzione di identificazione predefinita di Google.

E dopo YouTube, Search e Maps, ora è WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea di Meta, a offrire ai suoi utenti la possibilità di accedere utilizzando una chiave di accesso. Questa nuova opzione di sicurezza sarà inizialmente disponibile solo per gli utenti Android, con un roll-out previsto nelle prossime settimane. Tuttavia, WhatsApp non ha fornito alcuna informazione sull’introduzione delle passkey nell’applicazione iOS.

“Gli utenti Android possono accedere in modo semplice e sicuro con le chiavi di accesso. Solo il volto, l’impronta digitale o il PIN sbloccheranno il tuo account WhatsApp“, ha dichiarato il gruppo su X.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023