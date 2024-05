Samsung Galaxy A15 a -40%, al prezzo minimo storico

Samsung Galaxy A15 al suo prezzo minimo storico è l’affare migliore di oggi per chi cerca uno smartphone economico. Su Amazon è in vendita con uno sconto del 40% rispetto al listino ufficiale: non sappiamo per quanto tempo, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Super sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A15

L’esperienza ruota attorno al display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel. Sotto la scocca si nasconde invece un processore octa core affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per il salvataggio dei file, con possibilità di espansione grazie allo slot per microSD fino a 1 TB. Sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, mentre davanti c’è la selfie camera da 13 megapixel. Ancora, non manca il supporto Dual SIM, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, il GPS, il chip NFC per i pagamenti in mobilità e la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Per saperne di più su specifiche tecniche e funzionalità integrate rimandiamo alla scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Ricapitolando, in questo momento lo smartphone Samsung Galaxy A15 è in offerta al prezzo minimo storico di 117 euro, grazie allo sconto del 40% applicato in automatico. È il modello più venduto della categoria.

Se decidi di ordinarlo adesso, arriverà direttamente a casa tua con spedizione gratuita entro pochi giorni. Puoi scegliere tra le colorazioni Blueblack, Yellow e Blue (quest’ultima costa 1 euro in più).