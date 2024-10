Samsung Galaxy S25 con chip MediaTek Dimensity

Settimane addietro è stato riferito che l’intera serie Samsung Galaxy S25 in arrivo il prossimo anno potrebbe portare in dote il processore Snapdragon 8 Gen 4. Questa voce è arrivata sulla scia di una precedente indiscrezione, in base a cui ci si aspettava che alcuni Paesi potessero vedere la nuova gamma di smartphone del colosso sudcoreano alimentata da altri processori. Proprio a tal proposito, gli ultimi rumors danno per certo il fatto che almeno uno dei modelli della serie Galaxy S25 sarà alimentato da un chip MediaTek.

Samsung Galaxy S25: modello base con chip MediaTek Dimensity

Andando più in dettaglio, secondo quanto riferito, il modello base Galaxy S25 potrebbe utilizzare un chipset MediaTek Dimensity. L’implementazione del chip dovrebbe avvenire a livello globale. Per i modelli Plus e Ultra, invece, dovrebbero essere confermati i chip Snapdragon.

Pare che il motivo della scelta dell’utilizzo di un chipset MediaTek sulla serie Galaxy S25 sia legato ai costi. Il MediaTek Dimensity 9400 infatti ha un prezzo di 155 dollari, significativamente più basso dello Snapdragon 8 Gen 4 e anche dello Snapdragon 8 Gen 3 che costa 200 Dollari. Prezzi a parte, bisognerà capire anche a livello di prestazioni che tipo d’impatto potrebbe avere una scelta del genere. Ad ogni modo, entrambi i chip utilizzano il processo produttivo a 3nm di TSMC.

In virtù delle informazioni disponibili, Samsung potrebbe pertanto abbandonare il suo chipset Exynos 2500 e dare spazio al chipset MediaTek per mantenere viva la strategia dual-chip, almeno sino a quando gli Exynos non saranno in grado di raggiungere il loro pieno potenziale e diventeranno competitivi con altri processori di punta.