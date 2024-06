Samsung Galaxy S25 potrebbe usare anche un chip MediaTek

Con l’avvento della nuova e già parecchio chiacchierata gamma Samsung Galaxy S25 che verrà lanciata il prossimo anno, c’è la possibilità che possa essere sfruttato anche un chip MediaTek. Secondo le più recenti indiscrezioni, infatti, Samsung starebbe valutando una strategia a tre chip per i suoi futuri smartphone.

Samsung Galaxy S25 anche con chip MediaTek

Tradizionalmente, Samsung ha alternato l’utilizzo di processori Exynos di propria produzione e Snapdragon di Qualcomm nei suoi dispositivi premium, diversificando la distribuzione a seconda dei mercati, ma secondo le ultime voci di corridoio l’azienda potrebbe aggiungere pure MediaTek alla lista dei fornitori per i futuri Galaxy S25.

Le motivazioni alla base di questa strategia sarebbero varie. In primo luogo, l’inclusione di MediaTek potrebbe andare a fortificare la posizione negoziale di Samsung nei confronti di Qualcomm, in un momento in cui viene previsto un incremento del prezzo dello Snapdragon 8 Gen 4. Inoltre, potrebbe costituire un’alternativa nel caso in cui i rendimenti dell’Exynos 2500, il prossimo chipset proprietario del colosso sudcoreano, dovessero rivelarsi inferiori alle aspettative.

È bene valutare il fatto che l’adozione di una strategia del genere andrebbe inevitabilmente a comportare sfide logistiche e di sviluppo software di grande portata. Samsung, infatti, dovrebbe gestire tre diverse configurazioni hardware, con tutto quel che ne consegue per lo sviluppo e la distribuzione degli aggiornamenti firmware.

Da tenere presente che non viene specificato come Samsung possa eventualmente suddividere i vari chip, ma storicamente la società ha fatto scelte geografiche. Non è dato sapere neppure esattamente che modello di chip MediaTek Samsung adotterà, anche se è facile ipotizzare un Dimensity top di gamma della serie 9000.