Samsung Galaxy S25: poche novità per le fotocamere

Alla presentazione della futura gamma Samsung Galaxy S25 manca ancora parecchio, solo all’inizio dell’anno corrente sono stati infatti annunciati i nuovi Galaxy S24 che puntano tutto sull’AI, ma nonostante ciò sono già stati diffusi alcuni interessanti dettagli sui prossimi smartphone, più precisamente riguardo il loro comparto fotografico.

Samsung Galaxy S25: pochi cambiamenti per le fotocamere dei modelli base e Plus

Andando più nello specifico, stando a quanto emerso nelle scorse ore, il Galaxy S25 “base” avrà anche quest’anno, per il quarto di seguito, una fotocamera posteriore principale da 50 MP. Ciò non va ad implicare che il sensore o l’ottica siano gli stessi del modello attualmente in carica, ma certamente l’ipotesi non è da escludere, almeno non sino a quando non giungeranno conferme ufficiali da parte di Samsung stessa.

Lo stesso discorso fatto poc’anzi vale per la fotocamera frontale che, anche questa volta, dovrebbe disporre di un sensore da 12 MP e ciò interesserebbe non solo la versione base, ma anche il Galaxy S25 Plus.

Novità di rilievo dovrebbero invece esserci per il Galaxy S25 Ultra, visto e considerato che il top di gamma del prossimo anno pare possa portare in dote un sensore posteriore principale da 200 MP migliorato, una ultra wide da 50 MP e la stessa risoluzione dovrebbe venire resa disponibile anche per i due teleobiettivi con zoom ottico 3x e 5x.

Questione fotocamere a parte, le ultime voci di corridoio suggerisco pure che la batteria dei prossimi smartphone di casa Samsung subirà dei cambiamenti, ma la cosa non viene dettagliata ulteriormente.