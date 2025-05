-330€: con il DOPPIO SCONTO, Google Pixel 9 è imperdibile

Ecco il doppio sconto da non perdere per acquistare Pixel 9 al suo prezzo minimo storico. È in corso su Amazon la promozione che ti permette di aver lo smartphone top di gamma con un risparmio di ben 330 euro sul listino ufficiale: per approfittarne devi solo applicare il codice promozionale PIXEL50 . Si tratta della versione con 256 GB di memoria interna.

Pixel 9 è lo smartphone Android per eccellenza

È il dispositivo Android per eccellenza. Ha in dotazione la versione stock e sempre aggiornata del sistema operativo (per almeno sette anni dal lancio) oltre a tante funzionalità AI a partire da Gemini. Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del telefono per altri dettagli.

Display Actua da 6,3 pollici;

processore Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

12 GB di RAM;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel;

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

NFC, GPS e lettore di impronte digitali;

batteria con autonomia elevata.

Oltre alla prima riduzione della spesa applicata in automatico, puoi ottenerne un’altra dal valore di 50 euro semplicemente applicando il codice promozionale PIXEL50 che trovi nella pagina dedicata. In questo modo, sblocchi il doppio sconto e puoi acquistare la versione da 256 GB dello smartphone Google Pixel 9 al prezzo finale di 669 euro, invece di 999 euro come da listino.

Il risparmio di 330 euro è un vero affare, per un top di gamma come questo. La colorazione è Grigio creta, quella visibile qui nell’immagine sopra. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon: ordinalo adesso per riceverlo con la consegna gratis direttamente a casa tua già entro domani.