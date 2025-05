Generatore di video AI Veo 2 di Google debutta sui nuovi Honor

Chi acquisterà un Honor 400 o 400 Pro (i lancio è previsto per il 22 maggio). potrà provare in anteprima il generatore AI di Google per creare video da immagini. Una novità che arriva prima ancora che sia disponibile per gli utenti di Gemini.

Smartphone Honor 400 con il generatore video AI di Google Veo 2

Il nuovo strumento di intelligenza artificiale è alimentato dal generatore Veo 2 di Google. Crea video di cinque secondi sulla base di immagini statiche, sia in formato verticale che orizzontale. Il processo richiede un paio di minuti per ogni clip. La funzione è integrata direttamente nell’app Galleria dei nuovi telefoni Honor e punta sulla semplicità. Tradotto: non si può includere un prompt testuale insieme all’immagine, quindi bisogna sperare che l’AI faccia qualcosa di sensato.

Quello che è certo, è che quando si parte da un’immagine ben definita – ad esempio un ritratto nitido di una persona o un animale domestico, l’AI riesce a generare movimenti piuttosto realistici. Con soggetti più complessi o meno chiari, come scene affollate o elementi astratti, il risultato può essere meno convincente.

Disponibilità

La funzione di generazione di video da immagini sarà disponibile gratuitamente per i possessori di Honor 400 per i primi due mesi, ma con un limite di dieci video al giorno. Chris Langley, direttore marketing di Honor per il Regno Unito, ha confermato a The Verge che “alla fine richiederà qualche forma di abbonamento” a Google, ma i dettagli sono ancora sconosciuti.

Attualmente, la possibilità di generare video con Veo 2 è giù inclusa nell’abbonamento a pagamento Gemini Advanced di Google, ma solo tramite prompt testuale. E solo alcuni “utenti approvati” di Google Cloud possono generare video da immagini con Veo 2, al prezzo di 50 centesimi per ogni secondo di output. Insomma, Honor ha bruciato sul tempo Big G portando questa funzionalità sui propri smartphone.