Veo 2 di Google per video AI più realistici, le nuove funzioni

Google ha appena aggiornato Veo 2, il suo generatore di video AI, con una serie di funzionalità che faranno sentire gli utenti come dei veri professionisti del cinema.

Veo 2 di Google: ora si possono controllare inquadrature e movimenti camera

Tra le novità più interessanti di Veo 2 c’è l’inpainting, che permette di rimuovere automaticamente elementi indesiderati come loghi, sfondi, ecc. dai video. C’è poi l’outpainting, che estende la cornice del video originale in un formato diverso, riempiendo il nuovo spazio con filmati generati dall’AI che si fondono perfettamente con la clip di partenza. Una funzionalità simile a quella di “Generative Expand” di Adobe per le immagini.

L’aggiornamento permette anche di scegliere i preset cinematografici da applicare ai prompt testuali. I preset suggeriscono all’AI come comporre l’inquadratura, quale angolazione usare per la camera e con quale ritmo far scorrere le scene. Tra gli esempi disponibili, ci sono effetti time-lapse, POV stile drone e panoramiche simulate della camera in diverse direzioni.

Un’altra novità interessante è la funzione di interpolazione video. Permette di generare automaticamente una transizione fluida tra due immagini statiche. Basta fornire un’immagine iniziale e una finale: il modello riempirà lo spazio tra le due creando fotogrammi intermedi. In questo modo, duw semplici immagini diventeranno una breve clip animata coerente.

Miglioramenti anche per Imagen 3 e nuove funzionalità Lyria e Chirp 3

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche Imagen 3, il generatore di immagini AI di Google, ha ricevuto un aggiornamento significativo. Ora si possono rimuovere oggetti indesiderati dalle foto in modo ancora più preciso e naturale. E per quanto riguarda l’audio? Google ha pensato anche a quello! Con Lyria, il nuovo generatore di musica AI, è possibile generare musiche originali partendo da semplici descrizioni testuali. E grazie a Chirp 3 e alla sua funzione “Instant Custom Voice”, si potranno creare voci personalizzate e realistiche in pochi secondi.