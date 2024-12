Google DeepMind lancia Veo 2, il generatore di video AI in 4K

Mentre OpenAI ha appena svelato Sora (anche se non in Italia), un generatore di video AI in grado di creare brevi clip di alta qualità (ma limitato a 20 secondi e al Full HD), DeepMind di Google risponde con una novità esplosiva: Veo 2.

Generatore AI Veo 2 di Google DeepMind: video 4K fino a 2 minuti

Il successore di Veo 1 non scherza affatto. Stando a quanto dichiarato da DeepMind sul suo blog, questo modello AI sarà in grado di generare video in 4K della durata massima di 2 minuti. Numeri che fanno impallidire la concorrenza e che aprono scenari fino a ieri inimmaginabili.

Per testare con mano le potenzialità di Veo 2 bisognerà però armarsi di pazienza… L’accesso, infatti, è limitato e gestito tramite una waitlist su VideoFX. Inoltre, nel nostro Paese non è ancora disponibile. DeepMind promette comunque di espandere presto la disponibilità del servizio.

Prompt dettagliati per risultati mozzafiato

Uno degli esempi condivisi da DeepMind mostra ciò che Veo 2 è in grado di fare partendo da un prompt molto dettagliato: “Una ripresa cinematografica ad alta azione segue un bassotto incredibilmente carino che indossa gli occhialini da nuoto mentre salta in una piscina cristallina. La telecamera si immerge sott’acqua con il cane, catturando il gioioso momento dell’immersione e il conseguente turbinio di remate con le adorabili zampette. La luce del sole filtra attraverso l’acqua, illuminando il pelo lucido e bagnato del bassotto e mettendo in risalto l’espressione determinata del suo volto. L’inquadratura si riempie dei blu e dei verdi vibranti dell’acqua della piscina, creando una sequenza dinamica e visivamente sorprendente che cattura la pura gioia e l’energia del bassotto che nuota“.

Il risultato? Un video in slow-motion da lasciare senza fiato!

I limiti del generatore di video AI Veo 2

Nonostante i progressi evidenti, Veo 2 non è ancora perfetto. DeepMind ammette che generare scene o movimenti complessi rappresenta ancora una sfida per il modello. Ma siamo solo all’inizio di una rivoluzione destinata a stravolgere il mondo dei contenuti digitali.