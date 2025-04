Samsung: il Galaxy Z Flip 7 avrà il processore Exynos 2500

Su Internet circolano voci secondo cui Samsung intende continuare a dare fiducia al suo processore Exynos 2500, originariamente previsto per alimentare la serie Galaxy S25, ma che, a causa dei bassi tassi di rendimento, è stato rimpiazzato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a livello globale. Infatti, in base a quanto emerso nelle scorse ore, la sudcoreana sarebbe intenzionata a sfruttare il chip in questione sul futuro Samsung Galaxy Z Flip 7.

Galaxy Z Flip 7 con chip Exynos 2500

Andando maggiormente in dettaglio, secondo la testata coreana Chosun Daily, Samsung ha iniziato la produzione di massa del Galaxy Z Flip 7 con il processore Exynos 2500. Se fosse vero, questo segnerebbe la prima volta che uno smartphone pieghevole Samsung è alimentato da un processore Exynos. Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 7, invece, non ci sono ancora informazioni su quale processore utilizzerà.

Un insider del settore ha condiviso l’informazione che la decisione di utilizzare Exynos invece di Qualcomm è stata in gran parte dettata dal prezzo, oltre che dal fatto che gli smartphone pieghevoli abbiano un numero di spedizioni inferiori rispetto alla gamma Galaxy S.

Per cui, Samsung potrebbe aver scelto di utilizzare il SoC Exynos all’interno del suo prossimo foldable a conchiglia perché destinato a vendere meno della serie Galaxy S25. Inoltre, dal momento che Qualcomm avrebbe aumentato i prezzi dei suoi chipset, ha senso che il colosso sudcoreano inizi a concentrarsi e produrre i suoi SoC avanzati per i futuri smartphone.

Ricordiamo che il Galaxy Z Flip 7 dovrebbe essere annunciato questo luglio, durante l’evento Unpacked dedicato ai pieghevoli che dovrebbe avere luogo a New York.