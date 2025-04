Samsung: evento a luglio per i Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7

Samsung dovrebbe togliere i veli alla nuova generazione dei suoi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip 7 e il Galaxy Z Fold 7, durante un evento Galaxy Unpacked previsto per i primi giorni di luglio. Lo si apprende da un recente report sudcoreano, riferendo altresì che l’evento avrà luogo a New York, con qualche giorno di anticipo rispetto alle consuete date.

Samsung: evento Unpacked per il Galaxy Z Flip 7 e il Galaxy Z Fold 7 a luglio

Da tenere presente che New York è il luogo in cui Samsung ha presentato il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 prima di passare a Seoul, in Corea del Sud, per il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5, e a Parigi, in Francia, per il Galaxy Z Flip 6 e il Galaxy Z Fold 6.

Il report afferma altresì che in occasione del nuovo evento l’azienda svelerà pure un nuovo Galaxy Watch e il suo primo visore basato su Android XR. A quanto pare, poi, Samsung fornirà qualche anticipazione anche riguardo il Galaxy Z Flip FE e il suo primo device tri-fold.

Il Galaxy Z Flip 7 sarà probabilmente dotato di uno schermo di copertura da bordo a bordo da 4 pollici e di uno schermo interno pieghevole da 6,85 pollici. Potrebbe avere una configurazione a doppia fotocamera da 50 MP + 12 MP all’esterno e una fotocamera selfie da 12 MP all’interno. Potrebbe essere alimentato da una batteria da 4.300 mAh e da una ricarica rapida da 25 W.

Il Galaxy Z Fold 7, invece, potrebbe avere uno schermo di copertura da 6,5 pollici e uno schermo pieghevole da 8,2 pollici. Potrebbe essere dotato di una fotocamera primaria da 200 MP, una ultragrandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Potrebbe presentare una fotocamera selfie da 12 MP sullo schermo di copertina e una fotocamera migliorata sotto il display sullo schermo interno. Potrebbe essere alimentato da una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Entrambi i device dovrebbero essere dotati del processore Snapdragon 8 Elite, di almeno 12 GB di RAM e di almeno 256 GB di spazio di archiviazione. Non dovrebbero poi mancare la classificazione IP48, degli altoparlanti stereo e una porta USB di tipo C.