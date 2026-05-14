 Microsoft Surface Pro da 256GB al 40% su Amazon: offerta imperdibile
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Microsoft Surface Pro da 256GB al 40% su Amazon: offerta imperdibile

Super offerta su Amazon per il mitico Microsoft Surface Pro da 256GB che ora puoi avere al 40% il meno con possibilità di pagarlo a rate.
Microsoft Surface Pro da 256GB al 40% su Amazon: offerta imperdibile
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Super offerta su Amazon per il mitico Microsoft Surface Pro da 256GB che ora puoi avere al 40% il meno con possibilità di pagarlo a rate.
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Tieniti forte perché ti stiamo segnando una promozione veramente molto vantaggiosa e sarebbe un peccato perderla. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Microsoft Surface Pro da 256 GB a soli 699 euro, invece che 1.169 euro.

Con lo sconto del 40% dunque il prezzo crolla drasticamente al più basso finora registrato su Amazon e potrai risparmiare la bellezza di 470 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Affrettati perché chiaramente un’occasione del genere è destinata a durare poco.

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Microsoft Surface Pro a questo prezzo è un best buy

Sicuramente per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi il Microsoft Surface Pro è uno dei migliori acquisti nella categoria. Grazie al potente processore Snapdragon X Plus a 8 Core che viene supportato da ben 16 GB di RAM, potrai fare ciò che vuoi senza nessun problema. Dal multitasking al gaming per passare dalla riproduzione video in streaming e alla navigazione online.

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Offre poi una memoria interna di 256 GB che sono sufficienti per archiviare tutto ciò che desideri senza fare sacrifici. Ha un bellissimo generoso display LCD touchscreen da 12 pollici estremamente visibile e dotato di una bassissima emissione di luce blu per non affaticare la vista. È leggero e maneggevole e possiede un pratico supporto che ti consente di regolare l’angolazione senza dover per forza avere una cover. E poi gode di un’autonomia che arriva fino a 16 ore con una ricarica completa.

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Questa è davvero una promozione coi fiocchi da non farsi scappare. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Microsoft Surface Pro da 256 GB a soli 699 euro, invece che 1.169 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
14 mag 2026
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